Мухометьярова регулярно помогает участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила для участников спецоперации тент в виде сеновала, маскированный лыком. Об этом она написала на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь когда услышу историю о том, что в армии красят траву, буду рассказывать о том, как мы для военных траву к газону пришивали», — написала депутат челябинского заксобрания Ольга Мухометьярова.

К посту она приложила фото и видео, на которых показала декорированный тент. Также Мухометьярова рассказала, что делает его поздно вечером вместе с дочерью, и позвала всех желающих помочь.

Ранее URA.RU писало, что у челябинских бойцов в зоне спецоперации появится спутниковый интернет. Средства на организацию скоростной связи помогла собрать Мухометьярова.

Мухометьярова показала процесс работы над тентом в виде сеновала Фото с официальной страницы Ольги Мухометьяровой в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id20318119)