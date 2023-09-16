16 сентября 2023

Челябинский депутат Мухометьярова сшила для СВО тент в виде сеновала. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , мухометьярова ольга
Мухометьярова регулярно помогает участникам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила для участников спецоперации тент в виде сеновала, маскированный лыком. Об этом она написала на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь когда услышу историю о том, что в армии красят траву, буду рассказывать о том, как мы для военных траву к газону пришивали», — написала депутат челябинского заксобрания Ольга Мухометьярова.

К посту она приложила фото и видео, на которых показала декорированный тент. Также Мухометьярова рассказала, что делает его поздно вечером вместе с дочерью, и позвала всех желающих помочь.

Ранее URA.RU писало, что у челябинских бойцов в зоне спецоперации появится спутниковый интернет. Средства на организацию скоростной связи помогла собрать Мухометьярова.

Мухометьярова показала процесс работы над тентом в виде сеновала
Мухометьярова показала процесс работы над тентом в виде сеновала
Тент депутат шила вместе с дочерью
Тент депутат шила вместе с дочерью

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Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила для участников спецоперации тент в виде сеновала, маскированный лыком. Об этом она написала на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Теперь когда услышу историю о том, что в армии красят траву, буду рассказывать о том, как мы для военных траву к газону пришивали», — написала депутат челябинского заксобрания Ольга Мухометьярова. К посту она приложила фото и видео, на которых показала декорированный тент. Также Мухометьярова рассказала, что делает его поздно вечером вместе с дочерью, и позвала всех желающих помочь. Ранее URA.RU писало, что у челябинских бойцов в зоне спецоперации появится спутниковый интернет. Средства на организацию скоростной связи помогла собрать Мухометьярова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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