Спутниковый терминал зарекомендовал себя на передовой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У челябинских бойцов в районе проведения спецоперации появится спутниковый интернет. Средства на организацию скоростной связи помогла собрать депутат Законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова.

«9 августа к нам обратилась мама бойца 228 мотострелкового подразделения чебаркульской дивизии с просьбой помочь приобрести спутниковый терминал (тарелку). За неделю мы собрали необходимую сумму, купили и доставили тарелку в зону СВО», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам парламентария, стоимость оборудования составила 75 тысяч рублей, но именно такая спутниковая тарелка лучше всего зарекомендовала себя в качестве надежной связи на передовой. Бойцы уже установили и начали настраивать терминал для работы, поблагодарив за помощь на видео.

Мухометьярова активно помогает бойцам спецоперации. Так, она призвала пожертвовать старые рубашки, которые рукодельницы перешивают на пижамы для госпиталя. Ранее она доставила посылки для военнослужащих, посетив танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.