СК прекратил уголовное дело о смерти трех детей при пожаре в Камышлове

18 сентября 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

При пожаре в январе этого года в Камышлове погибли трое детей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи прекратили уголовное дело по факту пожара в январе этого года в Камышлове (Свердловская область), в котором погибли трое детей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома. Даже если бы кто-то из них выжил, то их нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности в силу возраста», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Пожар произошел 11 января в доме на улице Высокая. В результате происшествия погибли три мальчика — старшему было 11 лет, среднему девять лет, младшему шесть. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что отец утром ушел на работу, а мать была в роддоме.

Следователи прекратили уголовное дело по факту пожара в январе этого года в Камышлове (Свердловская область), в котором погибли трое детей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома. Даже если бы кто-то из них выжил, то их нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности в силу возраста», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Пожар произошел 11 января в доме на улице Высокая. В результате происшествия погибли три мальчика — старшему было 11 лет, среднему девять лет, младшему шесть. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что отец утром ушел на работу, а мать была в роддоме.