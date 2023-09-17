17 сентября 2023
16 сентября 2023

СК прекратил уголовное дело о смерти трех детей при пожаре в Камышлове

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При пожаре в январе этого года в Камышлове погибли трое детей (архивное фото) Фото:

Следователи прекратили уголовное дело по факту пожара в январе этого года в Камышлове (Свердловская область), в котором погибли трое детей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома. Даже если бы кто-то из них выжил, то их нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности в силу возраста», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Пожар произошел 11 января в доме на улице Высокая. В результате происшествия погибли три мальчика — старшему было 11 лет, среднему девять лет, младшему шесть. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что отец утром ушел на работу, а мать была в роддоме.

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Следователи прекратили уголовное дело по факту пожара в январе этого года в Камышлове (Свердловская область), в котором погибли трое детей. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома. Даже если бы кто-то из них выжил, то их нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности в силу возраста», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Пожар произошел 11 января в доме на улице Высокая. В результате происшествия погибли три мальчика — старшему было 11 лет, среднему девять лет, младшему шесть. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что отец утром ушел на работу, а мать была в роддоме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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