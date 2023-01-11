При пожаре в Свердловской области погибли трое детей. Фото

11 января 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

При пожаре в частном доме Камышлова погибли трое несовершеннолетних Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) сгорел частный дом по улице Высокой. Жертвами пожара стали трое несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны установили, что на площади 48 квадратных метров горит частный жилой дом. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили троих погибших несовершеннолетних», — говорится в сообщении. В 19:05 пожарные локализовали огонь, далее через три минуты горение было ликвидировано. «Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 14 человек личного состава, четыре единицы пожарной техники», — рассказали в МЧС по Свердловской области. По словам пресс-службы СК по региону, в ходе следствия будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. «Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — сказали в СК. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших детей сотрудники полиции уже установили. По предварительным данным, это три мальчика: Ярослав 2012 года рождения, Владимир 2014 года рождения и Юрий, родившийся в 2017 году. Тело одного ребенка находилось на диване, двух других на полу. «В 7 часов утра их отец ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка, четвертый старший ребенок уже взрослый и живет самостоятельно. Предполагаемой причиной смерти мальчиков могло стать то, что они долго дышали едким дымом», — отметил полковник Горелых. Жертвами пожара в частном доме Камышлова стали трое детей Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Камышлове (Свердловская область) сгорел частный дом по улице Высокой. Жертвами пожара стали трое несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны установили, что на площади 48 квадратных метров горит частный жилой дом. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили троих погибших несовершеннолетних», — говорится в сообщении. В 19:05 пожарные локализовали огонь, далее через три минуты горение было ликвидировано. «Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 14 человек личного состава, четыре единицы пожарной техники», — рассказали в МЧС по Свердловской области. По словам пресс-службы СК по региону, в ходе следствия будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. «Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — сказали в СК. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших детей сотрудники полиции уже установили. По предварительным данным, это три мальчика: Ярослав 2012 года рождения, Владимир 2014 года рождения и Юрий, родившийся в 2017 году. Тело одного ребенка находилось на диване, двух других на полу. «В 7 часов утра их отец ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка, четвертый старший ребенок уже взрослый и живет самостоятельно. Предполагаемой причиной смерти мальчиков могло стать то, что они долго дышали едким дымом», — отметил полковник Горелых.