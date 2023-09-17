17 сентября 2023

Развозжаев объяснил дым и неприятный запах в Севастополе

Развозжаев: дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников Фото:
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Дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки ЧФ. Такое объяснение причины возникновения дыма в районе бухты Севастополя дал губернатор Михаил Развожаев.

«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — написал он в Telegram. Он уточнил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для здоровья. Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников и добавил, что в городе все спокойно.

Ранее в ночь на 13 сентября украинские пилоты нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив украинских бойцов за «хорошую работу».

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Дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки ЧФ. Такое объяснение причины возникновения дыма в районе бухты Севастополя дал губернатор Михаил Развожаев. «Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — написал он в Telegram. Он уточнил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для здоровья. Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников и добавил, что в городе все спокойно. Ранее в ночь на 13 сентября украинские пилоты нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив украинских бойцов за «хорошую работу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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