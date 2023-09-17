Развозжаев объяснил дым и неприятный запах в Севастополе Развозжаев: дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки 18 сентября 2023 в 00:30 Размер текста - 17 + Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки ЧФ. Такое объяснение причины возникновения дыма в районе бухты Севастополя дал губернатор Михаил Развожаев. «Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — написал он в Telegram. Он уточнил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для здоровья. Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников и добавил, что в городе все спокойно. Ранее в ночь на 13 сентября украинские пилоты нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив украинских бойцов за «хорошую работу». Дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки ЧФ. Такое объяснение причины возникновения дыма в районе бухты Севастополя дал губернатор Михаил Развожаев. «Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — написал он в Telegram. Он уточнил, что несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для здоровья. Развозжаев призвал доверять информации только от официальных источников и добавил, что в городе все спокойно. Ранее в ночь на 13 сентября украинские пилоты нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив украинских бойцов за «хорошую работу». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям