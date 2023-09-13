Украина призналась в ударе по Севастополю

Украинские пилоты ночью нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил украинских бойцов за «хорошую работу».
«А пока россиян „штормит“ и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по заводу в Севастополе с помощью десяти крылатых ракет. Система ПВО уничтожила семь из них, передает телеканал 360. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о 24 пострадавших и четырех в состоянии средней степени тяжести.
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