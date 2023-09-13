Украина призналась в ударе по Севастополю

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Николай Олещук поблагодарил солдат ВСУ за удары по Севастополю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские пилоты ночью нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил украинских бойцов за «хорошую работу».

«А пока россиян „штормит“ и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по заводу в Севастополе с помощью десяти крылатых ракет. Система ПВО уничтожила семь из них, передает телеканал 360. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о 24 пострадавших и четырех в состоянии средней степени тяжести.

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Украинские пилоты ночью нанесли удар по Севастополю. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил украинских бойцов за «хорошую работу». «А пока россиян „штормит“ и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по заводу в Севастополе с помощью десяти крылатых ракет. Система ПВО уничтожила семь из них, передает телеканал 360. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о 24 пострадавших и четырех в состоянии средней степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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