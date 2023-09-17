17 сентября 2023
16 сентября 2023

Банк курганского «Гусиного короля» резко увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк «Курган» увеличил прибыль на 38% Фото:

Банк «Курган», принадлежащий семье Александра Махалова, увеличил чистую прибыль на 38%. Махалов известен как владелец крупнейшего в России племзавода по разведению гусей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности.

«Прибыль ООО Банк „Курган“ увеличилась с 46 млн (2021 г.) до 69 млн рублей (2022 г.), рост составил 38%. Процентные доходы выросли с 88 млн до 134 млн рублей», — указано в отчетности, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, банком владеют — Александр Махалов, его жена Ольга и дочь Анастасия Лушникова. Руководит финансовой организацией зять «Гусиного короля» — Алексей Лушников. Он начинал свою карьеру инженером на гусеводческом комплексе в Катайске, который принадлежит Александру Махалову. В настоящее время Алексей Лушников является также и депутатом гордумы Кургана, членом комиссий по бюджету, налогам и сборам.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы уточнить причины роста прибыли в Банке «Курган». Ответ ожидается.

Ранее крупнейшее в России гусеводческое хозяйство племенной завод «Махалов» (Гуси Урала), которое находится в Курганской области, стало убыточным. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности птицеводческого комплекса.

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Банк «Курган», принадлежащий семье Александра Махалова, увеличил чистую прибыль на 38%. Махалов известен как владелец крупнейшего в России племзавода по разведению гусей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности. «Прибыль ООО Банк „Курган“ увеличилась с 46 млн (2021 г.) до 69 млн рублей (2022 г.), рост составил 38%. Процентные доходы выросли с 88 млн до 134 млн рублей», — указано в отчетности, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, банком владеют — Александр Махалов, его жена Ольга и дочь Анастасия Лушникова. Руководит финансовой организацией зять «Гусиного короля» — Алексей Лушников. Он начинал свою карьеру инженером на гусеводческом комплексе в Катайске, который принадлежит Александру Махалову. В настоящее время Алексей Лушников является также и депутатом гордумы Кургана, членом комиссий по бюджету, налогам и сборам. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы уточнить причины роста прибыли в Банке «Курган». Ответ ожидается. Ранее крупнейшее в России гусеводческое хозяйство племенной завод «Махалов» (Гуси Урала), которое находится в Курганской области, стало убыточным. Информация об этом содержится в бухгалтерской отчетности птицеводческого комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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