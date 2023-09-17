Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов

18 сентября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

В России планируют изменить очередность списания платежей по ссуде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клиентам российских банков разрешат оплачивать задолженность по кредитам, а также проценты и основной долг раньше неустоек. Сейчас сначала гасятся пени, из-за чего, при внесении недостаточной суммы по кредиту, основной долг продолжает расти. О предстоящих изменениях пишут «Известия». «Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве», — сообщают «Известия». В Минюсте изданию также подтвердили внесение этих положений. Планируется изменить очередность списания платежей по ссуде. В частности, когда заемщик вносит недостаточный объем средств. Сейчас при оплате сначала гасятся пени. Но при внесении недостаточной суммы по кредиту накладываются штрафы и тело долга продолжает расти. Заемщик попадает в замкнутый круг. Новая мера поможет улучшить условия. При погашении платежей по ссуде сначала будет оплачиваться задолженность, только затем проценты, основной долг и штрафы. Ранее управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал порталу «Объясняем.рф», как правильно копить и хранить деньги. Самое важное в накоплении — это определиться с целью, считает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиентам российских банков разрешат оплачивать задолженность по кредитам, а также проценты и основной долг раньше неустоек. Сейчас сначала гасятся пени, из-за чего, при внесении недостаточной суммы по кредиту, основной долг продолжает расти. О предстоящих изменениях пишут «Известия». «Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве», — сообщают «Известия». В Минюсте изданию также подтвердили внесение этих положений. Планируется изменить очередность списания платежей по ссуде. В частности, когда заемщик вносит недостаточный объем средств. Сейчас при оплате сначала гасятся пени. Но при внесении недостаточной суммы по кредиту накладываются штрафы и тело долга продолжает расти. Заемщик попадает в замкнутый круг. Новая мера поможет улучшить условия. При погашении платежей по ссуде сначала будет оплачиваться задолженность, только затем проценты, основной долг и штрафы. Ранее управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал порталу «Объясняем.рф», как правильно копить и хранить деньги. Самое важное в накоплении — это определиться с целью, считает эксперт.