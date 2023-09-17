Сексолог Вилков дал советы по выходу из осенней депрессии

18 сентября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Эксперт дал советы по выходу из депрессии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью может проявляться эндогенная депрессия (эмоциональное расстройство, сопровождаемое изменением количества нейромедиаторов и гормонов в организме — прим. URA.RU), которая выражается в ухудшении настроения, возникновении апатии и тревожности у людей. При возникновении подобных признаков следует обратиться к врачу, предупредил сексолог Алексей Вилков. «Как только вы замечаете признаки эндогенной депрессии, следует обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, чтобы медикаментозно скорректировать это состояние. Самому повлиять на нее практически невозможно», — передают «Известия» мнение Вилкова. По его словам, характерные для депрессии признаки, такие как сниженное настроение, апатия, тревожность и нарушения сна обычно продолжаются не менее двух недель. Их можно сравнить с осенней хандрой, однако о неприятном диагнозе речи нет, подчеркнул сексолог. Он также отметил, что существует психогенная депрессия, которая представляет собой последствие внешних факторов: нервного стресса, конфликтов в семье или на работе. «Она настигает в любое время года и не связана с эндогенными причинами и солнечной активностью», — указал Вилков. По словам сексолога, с ней бороться самому реально, достаточно по возможности снизить тревогу, избегать конфликтов, а также поддерживать здоровый образ жизни. Ранее эксперты посоветовали для улучшения настроения использовать физическую активность и медитацию. Также важен здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью может проявляться эндогенная депрессия (эмоциональное расстройство, сопровождаемое изменением количества нейромедиаторов и гормонов в организме — прим. URA.RU), которая выражается в ухудшении настроения, возникновении апатии и тревожности у людей. При возникновении подобных признаков следует обратиться к врачу, предупредил сексолог Алексей Вилков. «Как только вы замечаете признаки эндогенной депрессии, следует обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, чтобы медикаментозно скорректировать это состояние. Самому повлиять на нее практически невозможно», — передают «Известия» мнение Вилкова. По его словам, характерные для депрессии признаки, такие как сниженное настроение, апатия, тревожность и нарушения сна обычно продолжаются не менее двух недель. Их можно сравнить с осенней хандрой, однако о неприятном диагнозе речи нет, подчеркнул сексолог. Он также отметил, что существует психогенная депрессия, которая представляет собой последствие внешних факторов: нервного стресса, конфликтов в семье или на работе. «Она настигает в любое время года и не связана с эндогенными причинами и солнечной активностью», — указал Вилков. По словам сексолога, с ней бороться самому реально, достаточно по возможности снизить тревогу, избегать конфликтов, а также поддерживать здоровый образ жизни. Ранее эксперты посоветовали для улучшения настроения использовать физическую активность и медитацию. Также важен здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки.