17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Челябинской области с начала года в ДТП погибли 11 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всесезонный курорт Губаха. Пермский край. Пермь, пешеходный переход, дети на переходе
Челябинским детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом» Фото:

В Челябинской области за восемь месяцев текущего года в ДТП погибли 11 детей в возрасте до 16 лет, еще 360 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«За 8 месяцев текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибло и 361 получили травмы. С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит „Неделю безопасности“, посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятия детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом», необходимости использовании ремней безопасности или детских удерживающих устройств при переезде в автомобиле и световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Также около школ утром и днем пройдут профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов Юных инспекторов движения.

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В Челябинской области за восемь месяцев текущего года в ДТП погибли 11 детей в возрасте до 16 лет, еще 360 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «За 8 месяцев текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибло и 361 получили травмы. С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит „Неделю безопасности“, посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В рамках мероприятия детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом», необходимости использовании ремней безопасности или детских удерживающих устройств при переезде в автомобиле и световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Также около школ утром и днем пройдут профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов Юных инспекторов движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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