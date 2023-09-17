В Челябинской области с начала года в ДТП погибли 11 детей

18 сентября 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Челябинским детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области за восемь месяцев текущего года в ДТП погибли 11 детей в возрасте до 16 лет, еще 360 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «За 8 месяцев текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибло и 361 получили травмы. С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит „Неделю безопасности“, посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В рамках мероприятия детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом», необходимости использовании ремней безопасности или детских удерживающих устройств при переезде в автомобиле и световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Также около школ утром и днем пройдут профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов Юных инспекторов движения.

В Челябинской области за восемь месяцев текущего года в ДТП погибли 11 детей в возрасте до 16 лет, еще 360 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «За 8 месяцев текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибло и 361 получили травмы. С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит „Неделю безопасности“, посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В рамках мероприятия детям напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом», необходимости использовании ремней безопасности или детских удерживающих устройств при переезде в автомобиле и световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Также около школ утром и днем пройдут профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов Юных инспекторов движения.