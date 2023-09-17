Кедровые шишки из ХМАО тоннами вывозят в Китай

18 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Килограмм шишек закупают по 350 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Кедровые шишки из ХМАО тоннами вывозят в Китай через Иркутск. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Каждый год приемщики шишки приезжают в Югру, арендуют склады. Не первый год приезжает китаец, который представляется Игорем, арендует большое помещение под 5 000 квадратов. Аренда в районе 1 млн рублей за такую площадь. Расчет со многими за наличные. Сдают ему шишку преимущественно мигранты, привозят тонны шишки грузовиками. Все это потом отправляется в Китай через Иркутск», — сообщил собеседник. Журналисту URA.RU удалось связаться с покупателем шишек из Китая. Мужчина сообщил, что склад находится рядом с поселением Солнечный. Шишки он покупает в любом объеме, но преимущественно из Сургутского района. «Могу купить любое количество. Я закупаю килограмм по 350 рублей. Но нужно смотреть качество и откуда шишка. В Нижневартовском районе она не очень, и поэтому ее нужно будет проверять. А вот рядом с Солнечным хорошая шишка. Документы никакие не нужны, можете привозить сколько есть. Мы их сначала отправляем на завод переработки в Иркутск, а потом уже кедровый орех везем в Китай, так что могу купить любое количество», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Эдуард Исаков назвал расхитителей шишек в ХМАО мерзавцами. Он заявил, что «шишкари» уничтожают благородные кедровые леса «кедротрясами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кедровые шишки из ХМАО тоннами вывозят в Китай через Иркутск. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Каждый год приемщики шишки приезжают в Югру, арендуют склады. Не первый год приезжает китаец, который представляется Игорем, арендует большое помещение под 5 000 квадратов. Аренда в районе 1 млн рублей за такую площадь. Расчет со многими за наличные. Сдают ему шишку преимущественно мигранты, привозят тонны шишки грузовиками. Все это потом отправляется в Китай через Иркутск», — сообщил собеседник. Журналисту URA.RU удалось связаться с покупателем шишек из Китая. Мужчина сообщил, что склад находится рядом с поселением Солнечный. Шишки он покупает в любом объеме, но преимущественно из Сургутского района. «Могу купить любое количество. Я закупаю килограмм по 350 рублей. Но нужно смотреть качество и откуда шишка. В Нижневартовском районе она не очень, и поэтому ее нужно будет проверять. А вот рядом с Солнечным хорошая шишка. Документы никакие не нужны, можете привозить сколько есть. Мы их сначала отправляем на завод переработки в Иркутск, а потом уже кедровый орех везем в Китай, так что могу купить любое количество», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Эдуард Исаков назвал расхитителей шишек в ХМАО мерзавцами. Он заявил, что «шишкари» уничтожают благородные кедровые леса «кедротрясами».