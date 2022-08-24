Сенатор Исаков назвал расхитителей шишек в ХМАО мерзавцами

24 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Исаков напомнил, что действия «шишкарей» подпадают под уголовную статью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор Эдуард Исаков осудил расхитителей шишек, которые открыто продают в социальных сетях приспособления для тряски кедровой сосны, назвав их мерзавцами. Об этом сенатор написал на своей странице «ВКонтакте». «В нашем регионе активизировались „шишкари“. Мало того, что эти залетные и не очень личности, уничтожают наши благородные кедровые леса „кедротрясами“, так еще и в открытую торгуют ими в югорских пабликах! Взять хотя бы паблик „Рыбалка в Нягани“. Прям находка для наших правоохранительных органов! Что ни пост — то продажа „кедротрясов“. При этом ушлые продавцы нагло врут, что их аппараты не вредят кроне деревьев. А меж тем, кто хоть однажды видел работу этих зловещих машин, понимают — они варварски уничтожают наши драгоценные кедры — деревья, что растут десятки, а то и сотни лет! Я призываю югорчан активизироваться! Не дадим на растерзание мерзавцам наши кедровые леса!» — написано на официальной странице Исакова. Сенатор предлагает вести разъяснительную работу с владельцами городских пабликов о том, что выкладывая такие объявления они являются пособниками преступников. При этом Исаков напомнил, что действия «шишкарей», использующих механические машины для сбора шишки, подпадают под статью 260 УК РФ и предусматривают крупные штрафы и лишение свободы до 7 лет в зависимости от суммы ущерба.



Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову, которая покинула Россию, предателем за осуждение спецоперации на Украине. И последовавшим после этого скандалом, о котором высказались представители российского политического истэблишмента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Эдуард Исаков осудил расхитителей шишек, которые открыто продают в социальных сетях приспособления для тряски кедровой сосны, назвав их мерзавцами. Об этом сенатор написал на своей странице «ВКонтакте». «В нашем регионе активизировались „шишкари“. Мало того, что эти залетные и не очень личности, уничтожают наши благородные кедровые леса „кедротрясами“, так еще и в открытую торгуют ими в югорских пабликах! Взять хотя бы паблик „Рыбалка в Нягани“. Прям находка для наших правоохранительных органов! Что ни пост — то продажа „кедротрясов“. При этом ушлые продавцы нагло врут, что их аппараты не вредят кроне деревьев. А меж тем, кто хоть однажды видел работу этих зловещих машин, понимают — они варварски уничтожают наши драгоценные кедры — деревья, что растут десятки, а то и сотни лет! Я призываю югорчан активизироваться! Не дадим на растерзание мерзавцам наши кедровые леса!» — написано на официальной странице Исакова. Сенатор предлагает вести разъяснительную работу с владельцами городских пабликов о том, что выкладывая такие объявления они являются пособниками преступников. При этом Исаков напомнил, что действия «шишкарей», использующих механические машины для сбора шишки, подпадают под статью 260 УК РФ и предусматривают крупные штрафы и лишение свободы до 7 лет в зависимости от суммы ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову, которая покинула Россию, предателем за осуждение спецоперации на Украине. И последовавшим после этого скандалом, о котором высказались представители российского политического истэблишмента.