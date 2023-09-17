В екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Это девушка. Она заревела, потом упала. Но она жива. Поранена нога», — рассказал корреспондент с места событий. Он добавил, что в метро временно остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года».
Девушка была извлечена из-под состава и доставлена в машину реанимации. Ее текущее состояние неизвестно. Работники метрополитена предупредили пассажиров о том, что поезда будут следовать только между станциями «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». Пассажиры в данный момент направляются от станции метро «Проспект Космонавтов» к трамвайной остановке, заключил корреспондент.
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