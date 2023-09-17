17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, общественный транспорт, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, пассажир
Девушка упала на рельсы в метро Екатеринбурга Фото:

В екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Это девушка. Она заревела, потом упала. Но она жива. Поранена нога», — рассказал корреспондент с места событий. Он добавил, что в метро временно остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года».

Девушка была извлечена из-под состава и доставлена в машину реанимации. Ее текущее состояние неизвестно. Работники метрополитена предупредили пассажиров о том, что поезда будут следовать только между станциями «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». Пассажиры в данный момент направляются от станции метро «Проспект Космонавтов» к трамвайной остановке, заключил корреспондент.

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В екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Это девушка. Она заревела, потом упала. Но она жива. Поранена нога», — рассказал корреспондент с места событий. Он добавил, что в метро временно остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». Девушка была извлечена из-под состава и доставлена в машину реанимации. Ее текущее состояние неизвестно. Работники метрополитена предупредили пассажиров о том, что поезда будут следовать только между станциями «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». Пассажиры в данный момент направляются от станции метро «Проспект Космонавтов» к трамвайной остановке, заключил корреспондент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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