17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюмени задержали рейс в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, аэропорт тюмень
Рейс задержали почти на три часа Фото:

В Тюмени почти на три часа задержали самолет до Антальи. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс TK 3973 Тюмень — Анталья. Вылет по расписанию — 7:05, расчетное время вылета — 9:58», — указано на онлайн табло аэропорта.

В справочной службе Рощино сообщили, что причиной задержи рейса стало позднее прибытие воздушного судна. На данный момент самолет вылетел.

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В Тюмени почти на три часа задержали самолет до Антальи. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс TK 3973 Тюмень — Анталья. Вылет по расписанию — 7:05, расчетное время вылета — 9:58», — указано на онлайн табло аэропорта. В справочной службе Рощино сообщили, что причиной задержи рейса стало позднее прибытие воздушного судна. На данный момент самолет вылетел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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