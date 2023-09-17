В Тюмени задержали рейс в Турцию

Рейс задержали почти на три часа
В Тюмени почти на три часа задержали самолет до Антальи. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс TK 3973 Тюмень — Анталья. Вылет по расписанию — 7:05, расчетное время вылета — 9:58», — указано на онлайн табло аэропорта.
В справочной службе Рощино сообщили, что причиной задержи рейса стало позднее прибытие воздушного судна. На данный момент самолет вылетел.
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