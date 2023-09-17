17 сентября 2023
16 сентября 2023

Курганцы становятся донорами для больных раком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Потенциальных доноров для больных раком вносят в специальный реестр Фото:

В Курганской области с начала года девять жителей региона с помощью с помощью Почты России подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России».

«С начала 2023 г. девять жителей Курганской области стали потенциальными донорами костного мозга. Всего с запуска проекта, который упростил процедуру вступления в регистр доноров, заявки из Зауралья с помощью почты направили уже 28 человек», — рассказали в компании.

Доноров набирают в рамках совместного проекта почты, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда. За два года донорам доставили 20 770 наборов с палочками для взятия биоматериала. Восемь человек из этого реестра уже стали донорами для больных раком.

Потенциальным донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого ему нужно оставить заявку на сайте Национального РДКМ, с помощью полученного набора взять мазок с внутренней стороны обеих щек, заполнить анкету и согласия. Материалы и документы бесплатно отправляют по почте в Казань, где проводится типирование и определяют генотип добровольца.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области с начала года девять жителей региона с помощью с помощью Почты России подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России». «С начала 2023 г. девять жителей Курганской области стали потенциальными донорами костного мозга. Всего с запуска проекта, который упростил процедуру вступления в регистр доноров, заявки из Зауралья с помощью почты направили уже 28 человек», — рассказали в компании. Доноров набирают в рамках совместного проекта почты, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда. За два года донорам доставили 20 770 наборов с палочками для взятия биоматериала. Восемь человек из этого реестра уже стали донорами для больных раком. Потенциальным донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого ему нужно оставить заявку на сайте Национального РДКМ, с помощью полученного набора взять мазок с внутренней стороны обеих щек, заполнить анкету и согласия. Материалы и документы бесплатно отправляют по почте в Казань, где проводится типирование и определяют генотип добровольца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...