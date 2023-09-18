Более полумиллиона россиян пробежали в главном забеге страны

18 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В забеге «Кросс наций» впервые приняли участие граждане новых регионов Фото: Алексей Колчин © URA.RU Во всероссийском дне бега «Кросс наций» в этом году приняли участие свыше полумиллиона россиян в 84 регионах страны. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Более 500 тысяч человек приняли участие во всероссийском дне бега „Кросс наций“, который прошел в выходные в 84 регионах страны», — заявил Чернышенко. Он добавил, что в забеге также приняли участие граждане новых регионов. Эти соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и помогают достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году не менее 70% граждан должны регулярно заниматься спортом. В забеге «Кросс наций» в 2023 году приняли участие жители более 100 городов, а наибольшее количество спортсменов — около 20 тысяч человек — вышло на старт в Казани и Екатеринбурге. В этом году в «Кроссе Наций» впервые участвовали жители Херсонской и Запорожской областей. Во многих регионах забеги проводились не только в региональных центрах, но и в муниципалитетах, включая город Тосно в Ленинградской области и город Ржев в Тверской области. Всероссийский день бега «Кросс Наций» проводится ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Организатором мероприятия является министерство спорта России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во всероссийском дне бега «Кросс наций» в этом году приняли участие свыше полумиллиона россиян в 84 регионах страны. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Более 500 тысяч человек приняли участие во всероссийском дне бега „Кросс наций“, который прошел в выходные в 84 регионах страны», — заявил Чернышенко. Он добавил, что в забеге также приняли участие граждане новых регионов. Эти соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и помогают достижению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году не менее 70% граждан должны регулярно заниматься спортом. В забеге «Кросс наций» в 2023 году приняли участие жители более 100 городов, а наибольшее количество спортсменов — около 20 тысяч человек — вышло на старт в Казани и Екатеринбурге. В этом году в «Кроссе Наций» впервые участвовали жители Херсонской и Запорожской областей. Во многих регионах забеги проводились не только в региональных центрах, но и в муниципалитетах, включая город Тосно в Ленинградской области и город Ржев в Тверской области. Всероссийский день бега «Кросс Наций» проводится ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Организатором мероприятия является министерство спорта России.