Mash: свердловчанка заставляла своего ребенка спать с мужчиной

18 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Жительница Свердловской области заставляла ребенка-подростка спать со своим любовником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Свердловской области подозревается в том, что заставляла 15-летнюю дочь-подростка заниматься сексом со своим любовником. После издевательств девочка якобы попала в психоневрологический диспансер. «Девочка росла без отца: его старался заменить отчим, воспитывал ее и двух своих детей. Ее 41-летней матери этого было мало: нашла себе мужика на стороне. Начались жуткие извращения — девочку насиловали и родная мать, и ее любовник», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию. Во время опроса в отделе полиции она исцарапала себя до крови. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере. Мать с любовником задержаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в свердловский главк полиции и в региональное управление Следственного комитета. В момент публикации заметки они получены не были.

Жительница Свердловской области подозревается в том, что заставляла 15-летнюю дочь-подростка заниматься сексом со своим любовником. После издевательств девочка якобы попала в психоневрологический диспансер. «Девочка росла без отца: его старался заменить отчим, воспитывал ее и двух своих детей. Ее 41-летней матери этого было мало: нашла себе мужика на стороне. Начались жуткие извращения — девочку насиловали и родная мать, и ее любовник», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию. Во время опроса в отделе полиции она исцарапала себя до крови. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере. Мать с любовником задержаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в свердловский главк полиции и в региональное управление Следственного комитета. В момент публикации заметки они получены не были.