Mash: свердловчанка заставляла своего ребенка спать с мужчиной

Жительница Свердловской области подозревается в том, что заставляла 15-летнюю дочь-подростка заниматься сексом со своим любовником. После издевательств девочка якобы попала в психоневрологический диспансер.
«Девочка росла без отца: его старался заменить отчим, воспитывал ее и двух своих детей. Ее 41-летней матери этого было мало: нашла себе мужика на стороне. Начались жуткие извращения — девочку насиловали и родная мать, и ее любовник», — сообщает telegram-канал Mash.
Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию. Во время опроса в отделе полиции она исцарапала себя до крови. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере. Мать с любовником задержаны.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в свердловский главк полиции и в региональное управление Следственного комитета. В момент публикации заметки они получены не были.
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