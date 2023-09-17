17 сентября 2023

Mash: свердловчанка заставляла своего ребенка спать с мужчиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Свердловской области заставляла ребенка-подростка спать со своим любовником Фото:

Жительница Свердловской области подозревается в том, что заставляла 15-летнюю дочь-подростка заниматься сексом со своим любовником. После издевательств девочка якобы попала в психоневрологический диспансер.

«Девочка росла без отца: его старался заменить отчим, воспитывал ее и двух своих детей. Ее 41-летней матери этого было мало: нашла себе мужика на стороне. Начались жуткие извращения — девочку насиловали и родная мать, и ее любовник», — сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию. Во время опроса в отделе полиции она исцарапала себя до крови. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере. Мать с любовником задержаны.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в свердловский главк полиции и в региональное управление Следственного комитета. В момент публикации заметки они получены не были.

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Жительница Свердловской области подозревается в том, что заставляла 15-летнюю дочь-подростка заниматься сексом со своим любовником. После издевательств девочка якобы попала в психоневрологический диспансер. «Девочка росла без отца: его старался заменить отчим, воспитывал ее и двух своих детей. Ее 41-летней матери этого было мало: нашла себе мужика на стороне. Начались жуткие извращения — девочку насиловали и родная мать, и ее любовник», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что потерпевшая обратилась в полицию. Во время опроса в отделе полиции она исцарапала себя до крови. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере. Мать с любовником задержаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в свердловский главк полиции и в региональное управление Следственного комитета. В момент публикации заметки они получены не были.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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