17 сентября 2023
16 сентября 2023

Пропавшего две недели назад тюменца нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, мчс, свидетели, происшествие, полиция, чс, машина
Мужчина ушел из дома 7 сентября Фото:

Жителя Ишима (Тюменская область) Разумова Максима, который пропал 7 сентября, нашли мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая сова — Тюмень».

«Разумов Максим Сергеевич, 1981 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», — сообщили волонтеры отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина 7 сентября вышел из дома и исчез. Его искали волонтеры и полиция.

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Жителя Ишима (Тюменская область) Разумова Максима, который пропал 7 сентября, нашли мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». «Разумов Максим Сергеевич, 1981 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», — сообщили волонтеры отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчина 7 сентября вышел из дома и исчез. Его искали волонтеры и полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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