Пропавшего две недели назад тюменца нашли мертвым

18 сентября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 7 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителя Ишима (Тюменская область) Разумова Максима, который пропал 7 сентября, нашли мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». «Разумов Максим Сергеевич, 1981 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», — сообщили волонтеры отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчина 7 сентября вышел из дома и исчез. Его искали волонтеры и полиция.

Жителя Ишима (Тюменская область) Разумова Максима, который пропал 7 сентября, нашли мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая сова — Тюмень». «Разумов Максим Сергеевич, 1981 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», — сообщили волонтеры отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчина 7 сентября вышел из дома и исчез. Его искали волонтеры и полиция.