Пропавшего две недели назад тюменца нашли мертвым

Мужчина ушел из дома 7 сентября
Жителя Ишима (Тюменская область) Разумова Максима, который пропал 7 сентября, нашли мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая сова — Тюмень».
«Разумов Максим Сергеевич, 1981 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации», — сообщили волонтеры отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина 7 сентября вышел из дома и исчез. Его искали волонтеры и полиция.
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