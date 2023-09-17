На трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. Фото

18 сентября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Водитель погиб до приезда скорой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском районе на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Талинку, произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Toyota‚под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону поселка Талинка. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел на машине с дороги в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи‘, — сообщили в ведомстве. Также в Госавтоинспекции добавили, что в машине также находилось два пассажира, но они не пострадали. Полиция призывает водителей не нарушать ПДД и не превышать скоростной режим. Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик из ХМАО спровоцировал смертельное ДТП в Тюменской области. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте. Фото: ГИБДД по ХМАО Фото: ГИБДД по ХМАО

В Октябрьском районе на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Талинку, произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Toyota‚под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону поселка Талинка. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел на машине с дороги в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи‘, — сообщили в ведомстве. Также в Госавтоинспекции добавили, что в машине также находилось два пассажира, но они не пострадали. Полиция призывает водителей не нарушать ПДД и не превышать скоростной режим. Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик из ХМАО спровоцировал смертельное ДТП в Тюменской области. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте.