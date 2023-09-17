17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

На трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, мчс, дтп, полиция, авария, дпс
Водитель погиб до приезда скорой Фото:

В Октябрьском районе на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Талинку, произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „Toyota‚под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону поселка Талинка. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел на машине с дороги в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи‘, — сообщили в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции добавили, что в машине также находилось два пассажира, но они не пострадали. Полиция призывает водителей не нарушать ПДД и не превышать скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик из ХМАО спровоцировал смертельное ДТП в Тюменской области. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте.

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В Октябрьском районе на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Талинку, произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Toyota‚под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону поселка Талинка. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел на машине с дороги в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи‘, — сообщили в ведомстве. Также в Госавтоинспекции добавили, что в машине также находилось два пассажира, но они не пострадали. Полиция призывает водителей не нарушать ПДД и не превышать скоростной режим. Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик из ХМАО спровоцировал смертельное ДТП в Тюменской области. На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Skoda и Cherry. Женщина, находившаяся за рулем немецкой иномарки, скончалась на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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