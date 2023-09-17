17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюменской области участник СВО избил мужчину и получил штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
Ранее боец напал на полицейского и получил штраф Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) участник спецоперации, имеющий государственные награды, избил возле кафе мужчину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Ранее боец напал на полицейского и получил штраф.

«Архипов, ранее имея судимость, 19 апреля 2023 года в ночное время около кафе „IQ“ в г. Ялуторовске, в ходе ссоры причинил побои гражданину Т., нанеся ему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения. <…> Николай в 2022 году принимал участие в проведении СВО», — сообщили в пресс-службе.

Известно также, что у мужчины есть государственные награды и малолетний ребенок. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации напал на участкового. По данным суда, в зоне СВО обвиняемый находился почти четыре месяца. Мужчину приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и обязательным работам.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске (Тюменская область) участник спецоперации, имеющий государственные награды, избил возле кафе мужчину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Ранее боец напал на полицейского и получил штраф. «Архипов, ранее имея судимость, 19 апреля 2023 года в ночное время около кафе „IQ“ в г. Ялуторовске, в ходе ссоры причинил побои гражданину Т., нанеся ему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения. <…> Николай в 2022 году принимал участие в проведении СВО», — сообщили в пресс-службе. Известно также, что у мужчины есть государственные награды и малолетний ребенок. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации напал на участкового. По данным суда, в зоне СВО обвиняемый находился почти четыре месяца. Мужчину приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и обязательным работам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...