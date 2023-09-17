В Тюменской области участник СВО избил мужчину и получил штраф

18 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Ранее боец напал на полицейского и получил штраф Фото: Илья Московец © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) участник спецоперации, имеющий государственные награды, избил возле кафе мужчину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Ранее боец напал на полицейского и получил штраф. «Архипов, ранее имея судимость, 19 апреля 2023 года в ночное время около кафе „IQ“ в г. Ялуторовске, в ходе ссоры причинил побои гражданину Т., нанеся ему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения. <…> Николай в 2022 году принимал участие в проведении СВО», — сообщили в пресс-службе. Известно также, что у мужчины есть государственные награды и малолетний ребенок. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации напал на участкового. По данным суда, в зоне СВО обвиняемый находился почти четыре месяца. Мужчину приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и обязательным работам.

В Ялуторовске (Тюменская область) участник спецоперации, имеющий государственные награды, избил возле кафе мужчину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Ранее боец напал на полицейского и получил штраф. «Архипов, ранее имея судимость, 19 апреля 2023 года в ночное время около кафе „IQ“ в г. Ялуторовске, в ходе ссоры причинил побои гражданину Т., нанеся ему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения. <…> Николай в 2022 году принимал участие в проведении СВО», — сообщили в пресс-службе. Известно также, что у мужчины есть государственные награды и малолетний ребенок. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации напал на участкового. По данным суда, в зоне СВО обвиняемый находился почти четыре месяца. Мужчину приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и обязательным работам.