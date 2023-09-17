17 сентября 2023
16 сентября 2023

Глава администрации Тюменского района уходит в отставку

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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Светлана Иванова уходит в отставку в связи с избранием депутатом гордумы Тюмени Фото:

Заявление главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой об уходе в отставку будет рассмотрено 18 сентября на заседании думы Тюменского муниципального района. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района.

«Заседание думы назначено на 14:00. В повестке дня вопрос о сложении полномочий главы района Светланы Ивановой», — сообщил источник URA.RU.

Светлана Иванова слагает полномочия досрочно в связи с избранием в восьмой созыв гордумы Тюмени. Дума района должна будет принять заявление об отставке и назначить исполняющего обязанности главы района.

Светлана Иванова работала в администрации района с 2012 года. На посту главы она находилась восемь лет. 10 сентября этого года она была избрана в восьмой созыв гордумы Тюмени по партийному списку «Единой России».

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Заявление главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой об уходе в отставку будет рассмотрено 18 сентября на заседании думы Тюменского муниципального района. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района. «Заседание думы назначено на 14:00. В повестке дня вопрос о сложении полномочий главы района Светланы Ивановой», — сообщил источник URA.RU. Светлана Иванова слагает полномочия досрочно в связи с избранием в восьмой созыв гордумы Тюмени. Дума района должна будет принять заявление об отставке и назначить исполняющего обязанности главы района. Светлана Иванова работала в администрации района с 2012 года. На посту главы она находилась восемь лет. 10 сентября этого года она была избрана в восьмой созыв гордумы Тюмени по партийному списку «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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