Глава администрации Тюменского района уходит в отставку

Заявление главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой об уходе в отставку будет рассмотрено 18 сентября на заседании думы Тюменского муниципального района. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района.
«Заседание думы назначено на 14:00. В повестке дня вопрос о сложении полномочий главы района Светланы Ивановой», — сообщил источник URA.RU.
Светлана Иванова слагает полномочия досрочно в связи с избранием в восьмой созыв гордумы Тюмени. Дума района должна будет принять заявление об отставке и назначить исполняющего обязанности главы района.
Светлана Иванова работала в администрации района с 2012 года. На посту главы она находилась восемь лет. 10 сентября этого года она была избрана в восьмой созыв гордумы Тюмени по партийному списку «Единой России».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.