Екатеринбуржцев испугало строительство исправительного центра возле школы

В Екатеринбурге на Уктусе создадут исправительный центр

18 сентября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Местные жители беспокоятся за детей, чей путь будет проходить мимо исправительного центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржцы, которые проживают на Уктусе, обеспокоены тем, что рядом с их домами и двумя школами вскоре появится исправительный центр (УФИЦ). Людей пугает, что среди осужденных, которых отправили на исправительные работы, могут быть те, кто ранее был судим по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Своими опасениями с корреспондентом URA.RU поделился один из местных жителей. «Я живу в частном доме в 20 метрах от забора, где будет располагаться исправительный центр (на ул. Просторная,1 — прим. URA.RU). У меня внучка пяти лет, у соседей детишки маленькие, слева сосед — у него тоже внук есть. Они гуляют рядом с санаторием, и в садик мы их водим, и школа здесь рядом. От названия ничего же не меняется — что это какой-то центр или колония, что в принципе одно и то же», — рассказал Геннадий. По его словам, на территории бывшего санатория-профилактория «Уктус» уже идет ремонт, а также ставят новые ограждения. Жители ЖК «Просторы», который находится в двух минутах ходьбы от будущего исправительного центра, решили объединиться и написать обращение прокурору Свердловской области Борису Крылову, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и мэру города Алексею Орлову. «Глубоко озабочены размещением данного УФИЦ в непосредственной близости от жилых домов и учебных учреждений, а именно МАОУ СОШ № 131 по ул. Гаршина, 8Б и Екатеринбургская школа-интернат № 6 по ул. Дарвина, 4. Пешеходный маршрут школьников учащихся в СОШ № 131 пролегает непосредственно вдоль здания по ул. Просторной, 1, где планируется к размещению УФИЦ. Лица осужденные к исправительным работам имеют свободный выход за территорию УФИЦ, и, несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказания обычно лица осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей учеников, посещающих СОШ № 131», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. Там подтвердили, что на Уктусе планируют запустить исправительный центр на 197 осужденных мужчин. Однако вопрос о его создании будет обсуждаться этой осенью на общественных слушаниях и их результаты будет приниматься во внимание. Информацию об обсуждениях подтвердили и в администрации Екатеринбурга. «В настоящее время в области есть пять исправительных центров, и каких-то ЧП в отношении граждан или местных жителей зафиксировано не было. Осужденные — это люди, получившие облегченное наказание изначально по приговору суда или положительно себя зарекомендовали. Они сами заинтересованы в том, чтобы соблюдать закон и не отправиться в колонию», — уточнили в пресс-службе. В ГУФСИН России по Свердловской области также просят не беспокоиться местных жителей по поводу УФИЦ. В ведомстве обращают внимание, что исправцентр — это не колония строгого режима, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с такими же гражданами, у которых нет судимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы, которые проживают на Уктусе, обеспокоены тем, что рядом с их домами и двумя школами вскоре появится исправительный центр (УФИЦ). Людей пугает, что среди осужденных, которых отправили на исправительные работы, могут быть те, кто ранее был судим по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Своими опасениями с корреспондентом URA.RU поделился один из местных жителей. «Я живу в частном доме в 20 метрах от забора, где будет располагаться исправительный центр (на ул. Просторная,1 — прим. URA.RU). У меня внучка пяти лет, у соседей детишки маленькие, слева сосед — у него тоже внук есть. Они гуляют рядом с санаторием, и в садик мы их водим, и школа здесь рядом. От названия ничего же не меняется — что это какой-то центр или колония, что в принципе одно и то же», — рассказал Геннадий. По его словам, на территории бывшего санатория-профилактория «Уктус» уже идет ремонт, а также ставят новые ограждения. Жители ЖК «Просторы», который находится в двух минутах ходьбы от будущего исправительного центра, решили объединиться и написать обращение прокурору Свердловской области Борису Крылову, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и мэру города Алексею Орлову. «Глубоко озабочены размещением данного УФИЦ в непосредственной близости от жилых домов и учебных учреждений, а именно МАОУ СОШ № 131 по ул. Гаршина, 8Б и Екатеринбургская школа-интернат № 6 по ул. Дарвина, 4. Пешеходный маршрут школьников учащихся в СОШ № 131 пролегает непосредственно вдоль здания по ул. Просторной, 1, где планируется к размещению УФИЦ. Лица осужденные к исправительным работам имеют свободный выход за территорию УФИЦ, и, несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказания обычно лица осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей учеников, посещающих СОШ № 131», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. Там подтвердили, что на Уктусе планируют запустить исправительный центр на 197 осужденных мужчин. Однако вопрос о его создании будет обсуждаться этой осенью на общественных слушаниях и их результаты будет приниматься во внимание. Информацию об обсуждениях подтвердили и в администрации Екатеринбурга. «В настоящее время в области есть пять исправительных центров, и каких-то ЧП в отношении граждан или местных жителей зафиксировано не было. Осужденные — это люди, получившие облегченное наказание изначально по приговору суда или положительно себя зарекомендовали. Они сами заинтересованы в том, чтобы соблюдать закон и не отправиться в колонию», — уточнили в пресс-службе. В ГУФСИН России по Свердловской области также просят не беспокоиться местных жителей по поводу УФИЦ. В ведомстве обращают внимание, что исправцентр — это не колония строгого режима, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с такими же гражданами, у которых нет судимости.