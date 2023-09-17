Продавцы квартир в Кургане завышают цены на недвижимость

В августе средняя цена за квадратный метр в Кургане составила 68 845 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цены на квартиры в Кургане растут, но предложение не соответствует заявленной стоимости. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере недвижимости.

«Цена предложения на вторичном рынке сильно отличается от цены продажи. Покупатели сами видят, что квартира не соответствует ее заявленной стоимости, и пытаются сбить цену. Продавцы, в свою очередь, ставят цену выше, проверяя, будет ли интересно предложение покупателю», — поделился источник. В пример было приведено предложение по продаже однокомнатной крупногабаритной квартиры с видом на один из городских мостов. Там цена была заявлена в 69 943 рубля за квадратный метр.

Риелтор Елена Безгодова, которая работает с данным объявлением, объяснила, что цену на эту квартиру уже снизили с 3,7 млн рублей на 50 тысяч рублей. Также она уточнила, что в объявлении о продаже квартиры указано — торг возможен.

Согласно данным аналитики агентства недвижимости «Этажи», средняя цена в августе за квадратный метр в квартире на вторичном рынке Кургана составила 68 845 рублей за квадратный метр. В сравнении с июлем цена выросла на 2,03%.

Ранее URA.RU писало, что курганцы завышают цены на квартиры из-за пожаров. Погорельцам были выданы сертификаты на покупку жилья, и продавцы квартир хотели получить выгоду.