Свердловчанин выиграл пять миллионов рублей, но еще не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — пять миллионов рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился в центр и, возможно, еще не знает о своей удаче.
«16 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 285673-го тиража победителем стал житель Свердловской области. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей на сайте „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Предположительно, свердловчанин еще не знает о своей победе, так как до сих пор не явился за призом.
Ранее удача улыбнулась другой жительнице Урала: воспитатель из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею полмиллиона. Женщина уверена, что победу ей принесла счастливая цифра.
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