Свердловчанин выиграл пять миллионов рублей, но еще не знает об этом

18 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Победитель, возможно, еще не успел узнать о своем везении (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — пять миллионов рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился в центр и, возможно, еще не знает о своей удаче. «16 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 285673-го тиража победителем стал житель Свердловской области. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей на сайте „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Предположительно, свердловчанин еще не знает о своей победе, так как до сих пор не явился за призом. Ранее удача улыбнулась другой жительнице Урала: воспитатель из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею полмиллиона. Женщина уверена, что победу ей принесла счастливая цифра.

Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — пять миллионов рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился в центр и, возможно, еще не знает о своей удаче. «16 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 285673-го тиража победителем стал житель Свердловской области. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей на сайте „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Предположительно, свердловчанин еще не знает о своей победе, так как до сих пор не явился за призом. Ранее удача улыбнулась другой жительнице Урала: воспитатель из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею полмиллиона. Женщина уверена, что победу ей принесла счастливая цифра.