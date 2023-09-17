17 сентября 2023

Свердловчанин выиграл пять миллионов рублей, но еще не знает об этом

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель, возможно, еще не успел узнать о своем везении (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — пять миллионов рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился в центр и, возможно, еще не знает о своей удаче.

«16 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 285673-го тиража победителем стал житель Свердловской области. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей на сайте „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Предположительно, свердловчанин еще не знает о своей победе, так как до сих пор не явился за призом.

Ранее удача улыбнулась другой жительнице Урала: воспитатель из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею полмиллиона. Женщина уверена, что победу ей принесла счастливая цифра.

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Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — пять миллионов рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился в центр и, возможно, еще не знает о своей удаче. «16 сентября был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — пять миллионов рублей. По результатам 285673-го тиража победителем стал житель Свердловской области. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 250 рублей на сайте „Столото“», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Предположительно, свердловчанин еще не знает о своей победе, так как до сих пор не явился за призом. Ранее удача улыбнулась другой жительнице Урала: воспитатель из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею полмиллиона. Женщина уверена, что победу ей принесла счастливая цифра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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