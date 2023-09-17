Пермская школа проанонсировала День матери формулировкой «яжмать»

18 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Школа принесла извинения за некорректные формулировки в документах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская школа «Петролиум+» включила в анонс проведения мероприятия во Дню матери формулировку «яжмать». Она была отражена в учебном плане школы на 2023—2024 годы. «На сайте школы „Петролеум+“ нашли формулировку „день добрых ответов на любые обращения представителей ‚яжмать‘“. Она была расположена в качестве описания ко Дню матери», — заметили журналисты издания Properm, которые успели сделать скрин с сайта образовательного учреждения. Сейчас школа уже откорректировала учебный план, удалив из него несколько страниц, а также извинились за некорректные формулировки в документах. Степень ответственности исполнителей, которые внесли подобную формулировку в учебный план в школе «Петролиум+» сейчас устанавливается. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. Формальным поводом послужил отказ руководства школы проводить встречи учеников с участниками спецоперации. После этого школу покинули директор Елена Ракинцева и несколько педагогов.

Пермская школа «Петролиум+» включила в анонс проведения мероприятия во Дню матери формулировку «яжмать». Она была отражена в учебном плане школы на 2023—2024 годы. «На сайте школы „Петролеум+“ нашли формулировку „день добрых ответов на любые обращения представителей ‚яжмать‘“. Она была расположена в качестве описания ко Дню матери», — заметили журналисты издания Properm, которые успели сделать скрин с сайта образовательного учреждения. Сейчас школа уже откорректировала учебный план, удалив из него несколько страниц, а также извинились за некорректные формулировки в документах. Степень ответственности исполнителей, которые внесли подобную формулировку в учебный план в школе «Петролиум+» сейчас устанавливается. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. Формальным поводом послужил отказ руководства школы проводить встречи учеников с участниками спецоперации. После этого школу покинули директор Елена Ракинцева и несколько педагогов.