17 сентября 2023

Пермская школа проанонсировала День матери формулировкой «яжмать»

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Школа принесла извинения за некорректные формулировки в документах Фото:

Пермская школа «Петролиум+» включила в анонс проведения мероприятия во Дню матери формулировку «яжмать». Она была отражена в учебном плане школы на 2023—2024 годы.

«На сайте школы „Петролеум+“ нашли формулировку „день добрых ответов на любые обращения представителей ‚яжмать‘“. Она была расположена в качестве описания ко Дню матери», — заметили журналисты издания Properm, которые успели сделать скрин с сайта образовательного учреждения. Сейчас школа уже откорректировала учебный план, удалив из него несколько страниц, а также извинились за некорректные формулировки в документах.

Степень ответственности исполнителей, которые внесли подобную формулировку в учебный план в школе «Петролиум+» сейчас устанавливается. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. Формальным поводом послужил отказ руководства школы проводить встречи учеников с участниками спецоперации. После этого школу покинули директор Елена Ракинцева и несколько педагогов.

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Пермская школа «Петролиум+» включила в анонс проведения мероприятия во Дню матери формулировку «яжмать». Она была отражена в учебном плане школы на 2023—2024 годы. «На сайте школы „Петролеум+“ нашли формулировку „день добрых ответов на любые обращения представителей ‚яжмать‘“. Она была расположена в качестве описания ко Дню матери», — заметили журналисты издания Properm, которые успели сделать скрин с сайта образовательного учреждения. Сейчас школа уже откорректировала учебный план, удалив из него несколько страниц, а также извинились за некорректные формулировки в документах. Степень ответственности исполнителей, которые внесли подобную формулировку в учебный план в школе «Петролиум+» сейчас устанавливается. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. Формальным поводом послужил отказ руководства школы проводить встречи учеников с участниками спецоперации. После этого школу покинули директор Елена Ракинцева и несколько педагогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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