Екатеринбургский чиновник получил от Володина должность в Госдуме

Молодежный парламент при Госдуме возглавил Артем Николаев

18 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Артему Николаеву 27 лет, в феврале он вернулся из зоны СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга Артем Николаев возглавил молодежный парламент при Госдуме. Решение об этом приняли на заседании 18 сентября, рассказал URA.RU один из участников. В молодежный парламент входят 292 депутата в возрасте до 36 лет: 89 региональных депутатов (по оному от каждого региона), 89 муниципальных (тоже по одному от региона), 89 студентов от органов самоуправления региональных вузов. Остальные места распределены между молодежными организациями парламентских партий. Николаев, вероятно, прошел по квоте «Молодой Гвардии Единой России» — он входит в федеральное руководство организации. По данным агентства, помимо него, на должность претендовали еще два человека. Финальное решение принимал спикер Госдумы Вячеслав Володин, весной 2023-го переформатировавший орган. Молодежный парламент — совещательный орган, осуществляющий деятельность на общественных началах, то есть зарплату там не получают. И Николаев продолжит работать в мэрии. Он возглавил управление в марте. До этого Николаев несколько месяцев был в зоне спецоперации на Украине.

Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга Артем Николаев возглавил молодежный парламент при Госдуме. Решение об этом приняли на заседании 18 сентября, рассказал URA.RU один из участников. В молодежный парламент входят 292 депутата в возрасте до 36 лет: 89 региональных депутатов (по оному от каждого региона), 89 муниципальных (тоже по одному от региона), 89 студентов от органов самоуправления региональных вузов. Остальные места распределены между молодежными организациями парламентских партий. Николаев, вероятно, прошел по квоте «Молодой Гвардии Единой России» — он входит в федеральное руководство организации. По данным агентства, помимо него, на должность претендовали еще два человека. Финальное решение принимал спикер Госдумы Вячеслав Володин, весной 2023-го переформатировавший орган. Молодежный парламент — совещательный орган, осуществляющий деятельность на общественных началах, то есть зарплату там не получают. И Николаев продолжит работать в мэрии. Он возглавил управление в марте. До этого Николаев несколько месяцев был в зоне спецоперации на Украине.