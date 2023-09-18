Директор звезды сериала «Солдаты» обвинил врачей в его смерти

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Врачи не оказали должного внимания здоровью Вячеслава Гришечкина, заявил Максим Миллер Фото:

Врачи виновны в смерти актера Вячеслава Гришечкина, так как они не оказали ему должной помощи. Такое заявление сделал директор актера Максим Миллер.

«Я уверен, что им никто толком и не занимался. Никто из медиков не оказал артисту должную помощь», — передает слова Миллера telegram-канал Baza. Он добавил, что последние несколько дней его пребывания в больнице привели к появлению пролежней, что вызывает подозрения о профессиональной небрежности врачей. Директор требует, чтобы врачи понесли ответственность за свои действия.

Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни после недельного пребывания в больнице из-за сердечных проблем. Российский актер наиболее известен телезрителям по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также по роли Лаврентия Берии в сериалах «Охота на Берию», «Контригра», «Фурцева» и «Товарищ Сталин», передают «Дни.ру».

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Врачи виновны в смерти актера Вячеслава Гришечкина, так как они не оказали ему должной помощи. Такое заявление сделал директор актера Максим Миллер. «Я уверен, что им никто толком и не занимался. Никто из медиков не оказал артисту должную помощь», — передает слова Миллера telegram-канал Baza. Он добавил, что последние несколько дней его пребывания в больнице привели к появлению пролежней, что вызывает подозрения о профессиональной небрежности врачей. Директор требует, чтобы врачи понесли ответственность за свои действия. Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни после недельного пребывания в больнице из-за сердечных проблем. Российский актер наиболее известен телезрителям по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также по роли Лаврентия Берии в сериалах «Охота на Берию», «Контригра», «Фурцева» и «Товарищ Сталин», передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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