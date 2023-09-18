Больницу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса

Горбольницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
С 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщают читатели агентства URA.RU.
«Я хотела навестить родственницу в сороковой больнице, но медсестра сказала, что посещения теперь запрещены из-за введенного карантина по коронавирусу. Она сослалась на специальное постановление», — сказала читательница.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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