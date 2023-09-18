Больницу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса

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Машина скорой помощи. Курган , красная зона, внимание зона карантина, ковид 19
Горбольницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщают читатели агентства URA.RU.

«Я хотела навестить родственницу в сороковой больнице, но медсестра сказала, что посещения теперь запрещены из-за введенного карантина по коронавирусу. Она сослалась на специальное постановление», — сказала читательница.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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С 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщают читатели агентства URA.RU. «Я хотела навестить родственницу в сороковой больнице, но медсестра сказала, что посещения теперь запрещены из-за введенного карантина по коронавирусу. Она сослалась на специальное постановление», — сказала читательница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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