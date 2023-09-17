Курганец с ребенком живет в вагончике, который власти не дают подключить к газу. Видео

18 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Погорельцу из Смолино не дают подключиться к газу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана запрещают погорельцу с ребенком из микрорайона Смолино подключиться к газу из-за того, что семья живет в передвижном вагончике. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам погорелец. Жилье мужчина потерял в ходе майского пожара. «Сказали, ставьте вагончики, но чтобы в течение пяти дней могли все убрать. При этом не дают подключаться к газу. Труба к участку проведена, а подключить не разрешают. Объясняют это тем, что он [вагончик] передвижной. Но я же не собираюсь его никуда увозить», — рассказал мужчина. Также погорелец отметил, что после пожара ему было выплачено всего 100 тысяч рублей. Хотя, по его словам, сумма должна была быть гораздо больше. «В доме было пять дольщиков, всем дали по 570 тысяч рублей, а мне с ребенком только 100 тысяч. Если по квадратам смотреть, то у меня даже туалет больше стоит, чем они денег дали», — отметил погорелец. В мэрии мужчине пояснили, что такая выплата связана с тем, что у него был куплен еще один дом за день до пожара. Однако, со слов курганца, эта дача также сгорела. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана передумала строить дома для погорельцев в коттеджном поселке. По словам инсайдера, для жителей сгоревшего микрорайона Смолино выбрали другие участки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана запрещают погорельцу с ребенком из микрорайона Смолино подключиться к газу из-за того, что семья живет в передвижном вагончике. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам погорелец. Жилье мужчина потерял в ходе майского пожара. «Сказали, ставьте вагончики, но чтобы в течение пяти дней могли все убрать. При этом не дают подключаться к газу. Труба к участку проведена, а подключить не разрешают. Объясняют это тем, что он [вагончик] передвижной. Но я же не собираюсь его никуда увозить», — рассказал мужчина. Также погорелец отметил, что после пожара ему было выплачено всего 100 тысяч рублей. Хотя, по его словам, сумма должна была быть гораздо больше. «В доме было пять дольщиков, всем дали по 570 тысяч рублей, а мне с ребенком только 100 тысяч. Если по квадратам смотреть, то у меня даже туалет больше стоит, чем они денег дали», — отметил погорелец. В мэрии мужчине пояснили, что такая выплата связана с тем, что у него был куплен еще один дом за день до пожара. Однако, со слов курганца, эта дача также сгорела. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана передумала строить дома для погорельцев в коттеджном поселке. По словам инсайдера, для жителей сгоревшего микрорайона Смолино выбрали другие участки.