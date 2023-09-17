17 сентября 2023

Власти Кургана отказались строить дома для погорельцев в коттеджном поселке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Колесниково. Курган
Мэрия Кургана передумала строить жилье погорельцам в коттеджном поселке Фото:

Власти Кургана передумали строить жилье в селе Колесниково (Кетовский округ) для погорельцев из микрорайона Смолино. Чиновники выделили им участки в другом месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. Ранее власти заявляли, что будут строить жилье для погорельцев в коттеджном поселке под Курганом.

«В Колесниково решили не строить жилье для погорельцев. Говорят, что власти все переиграли и нашли другое место, куда их переселять. Для них бы застройщику пришлось значительно ускоряться. А в том темпе, в котором здесь строятся дома, явно бы не успели до холодов все закончить», — рассказал инсайдер. Также источник отметил, что погорельцы жаловались, что на месте строительства домов нет ни магазина, ни остановки.

По словам инсайдера, в коттеджном поселке челябинский застройщик «Ин-Строй» планируют построить около 120 типовых домов с разными планировками. Сейчас построено уже три дома, идет строительство еще семи объектов. В рамках комплексной застройки к домам сделана дорога с щебеночным покрытием.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. В телефонном разговоре глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил корреспонденту агентства информацию о том, что погорельцам из Смолино передумали строить жилье под Курганом. «Мэрия Кургана предоставила все участки для своих людей. Поэтому необходимость в земле в Колесниково отпала. Мы были готовы разместить всех, проблем не было», — сообщил Язовских.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана запретила жителям сгоревшего микрорайона Смолино заново строить дома из-за затопляемости. Чиновники заявляли, что предоставят погорельцам земельные участки в селе Колесников под Курганом. Также сообщалось, что рядом с данным селом находится скотомогильник. В администрации Кетовского округа сообщали, что жилые дома расположены от него на достаточном расстоянии.

Колесниково. Курган
Сейчас в коттеджном поселке, куда хотели переселять погорельцев из Смолино, построено три жилых дома
Фото:
Колесниково. Курган
До конца года планируют построить еще семь объектов
Фото:
Колесниково. Курган
Всего в планах застройщика возвести около 120 домов
Фото:
Колесниково. Курган
К новым домам сделана дорога из щебенки
Фото:
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Власти Кургана передумали строить жилье в селе Колесниково (Кетовский округ) для погорельцев из микрорайона Смолино. Чиновники выделили им участки в другом месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. Ранее власти заявляли, что будут строить жилье для погорельцев в коттеджном поселке под Курганом. «В Колесниково решили не строить жилье для погорельцев. Говорят, что власти все переиграли и нашли другое место, куда их переселять. Для них бы застройщику пришлось значительно ускоряться. А в том темпе, в котором здесь строятся дома, явно бы не успели до холодов все закончить», — рассказал инсайдер. Также источник отметил, что погорельцы жаловались, что на месте строительства домов нет ни магазина, ни остановки. По словам инсайдера, в коттеджном поселке челябинский застройщик «Ин-Строй» планируют построить около 120 типовых домов с разными планировками. Сейчас построено уже три дома, идет строительство еще семи объектов. В рамках комплексной застройки к домам сделана дорога с щебеночным покрытием. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. В телефонном разговоре глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил корреспонденту агентства информацию о том, что погорельцам из Смолино передумали строить жилье под Курганом. «Мэрия Кургана предоставила все участки для своих людей. Поэтому необходимость в земле в Колесниково отпала. Мы были готовы разместить всех, проблем не было», — сообщил Язовских. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана запретила жителям сгоревшего микрорайона Смолино заново строить дома из-за затопляемости. Чиновники заявляли, что предоставят погорельцам земельные участки в селе Колесников под Курганом. Также сообщалось, что рядом с данным селом находится скотомогильник. В администрации Кетовского округа сообщали, что жилые дома расположены от него на достаточном расстоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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