Главный свердловский дорожник лишился должности из-за подозрения в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, данилов вячеслав
Вячеслав Данилов освобожден от должности Фото:

Начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов 18 сентября лишился должности. Связано это с подозрением в коррупционном преступлении.

«Начальник ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“ Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года работал трудился заместителем начальника «Управления автомобильных дорог», а с 2017 — начальника.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов 18 сентября лишился должности. Связано это с подозрением в коррупционном преступлении. «Начальник ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“ Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сообщили в департаменте информполитики региона. Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года работал трудился заместителем начальника «Управления автомобильных дорог», а с 2017 — начальника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...