Главный свердловский дорожник лишился должности из-за подозрения в коррупции

Начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов 18 сентября лишился должности. Связано это с подозрением в коррупционном преступлении.
«Начальник ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“ Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сообщили в департаменте информполитики региона.
Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года работал трудился заместителем начальника «Управления автомобильных дорог», а с 2017 — начальника.
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