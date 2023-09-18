Главный свердловский дорожник лишился должности из-за подозрения в коррупции

18 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Вячеслав Данилов освобожден от должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов 18 сентября лишился должности. Связано это с подозрением в коррупционном преступлении. «Начальник ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“ Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сообщили в департаменте информполитики региона. Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года работал трудился заместителем начальника «Управления автомобильных дорог», а с 2017 — начальника.

Начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов 18 сентября лишился должности. Связано это с подозрением в коррупционном преступлении. «Начальник ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“ Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сообщили в департаменте информполитики региона. Вячеслав Данилов родился в 1976 году. Он работал на ЕВРАЗ НТМК и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года работал трудился заместителем начальника «Управления автомобильных дорог», а с 2017 — начальника.