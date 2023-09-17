17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, чп, пожарные машины, пожарный в каске
Возгорание произошло днем 18 сентября Фото:

В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 загорелся генератор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

«18 сентября 2023 года в 13:38 поступило сообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 по адресу: на улице Широтной, 200. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 46 человек личного состава. На данный момент возгорание ликвидировано.

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В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 загорелся генератор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. «18 сентября 2023 года в 13:38 поступило сообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 по адресу: на улице Широтной, 200. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 46 человек личного состава. На данный момент возгорание ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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