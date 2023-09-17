В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 произошел пожар

18 сентября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло днем 18 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 загорелся генератор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. «18 сентября 2023 года в 13:38 поступило сообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 по адресу: на улице Широтной, 200. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 46 человек личного состава. На данный момент возгорание ликвидировано.

В Тюмени во втором блоке ТЭЦ-2 загорелся генератор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. «18 сентября 2023 года в 13:38 поступило сообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 по адресу: на улице Широтной, 200. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 46 человек личного состава. На данный момент возгорание ликвидировано.