Из-за отсутствия подходящих кандидатов на пост заместителя главы столицы ЯНАО Салехарда по социальной политике должность останется свободной на неопределенный срок. Как сообщили инсайдеры URA.RU в политэлитах региона, скорее всего, мэр Алексей Титовский последует тренду губернатора Дмитрия Артюхова и поделит профильные полномочия между действующими чиновниками.
«Глава города тему с назначением зама по соцполитике в настоящее время активно не двигает. За год, в течение которого ставка оставалась вакантной, администрация приспособилась к работе. Скорее всего, произойдет то же, что и в окружном правительстве — там вопросы соцблока губернатор Артюхов поделил между тремя своими замами», — рассказали собеседники агентства.
По словам инсайдеров, должность зама по соцполитике в мэрии оставалась вакантной почти год. Место якобы держали на случай, если профильный замгубернатора Татьяна Бучкова изъявила бы желание продолжить работу на Ямале в знакомой для нее отрасли.
В мэрии Салехарда воздержались от комментариев относительно того, будет ли сокращена одна из ставок заместителя главы. «В настоящий момент в администрации выстроена работа по организации деятельности социального блока. Ввиду приоритетности вопросов социальные направления городской повестки курирует непосредственно глава города», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что должность зама по соцполитике в мэрии Салехарда собирались ликвидировать еще в ноябре прошлого года. Тем не менее ставка оставалась формально вакантной, так как были основания полагать, что профильный заместитель губернатора ЯНАО Бучкова захочет продолжить работу в мэрии ямальской столицы после реорганизации окружного кабмина.
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