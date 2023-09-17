Мэрию столицы ЯНАО ждет реорганизация. Инсайд

Полномочия замглавы Салехарда по соцполитике поделят между руководителями

18 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В мэрии Салехард может стать меньше на одного зама главы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Из-за отсутствия подходящих кандидатов на пост заместителя главы столицы ЯНАО Салехарда по социальной политике должность останется свободной на неопределенный срок. Как сообщили инсайдеры URA.RU в политэлитах региона, скорее всего, мэр Алексей Титовский последует тренду губернатора Дмитрия Артюхова и поделит профильные полномочия между действующими чиновниками. «Глава города тему с назначением зама по соцполитике в настоящее время активно не двигает. За год, в течение которого ставка оставалась вакантной, администрация приспособилась к работе. Скорее всего, произойдет то же, что и в окружном правительстве — там вопросы соцблока губернатор Артюхов поделил между тремя своими замами», — рассказали собеседники агентства. По словам инсайдеров, должность зама по соцполитике в мэрии оставалась вакантной почти год. Место якобы держали на случай, если профильный замгубернатора Татьяна Бучкова изъявила бы желание продолжить работу на Ямале в знакомой для нее отрасли. В мэрии Салехарда воздержались от комментариев относительно того, будет ли сокращена одна из ставок заместителя главы. «В настоящий момент в администрации выстроена работа по организации деятельности социального блока. Ввиду приоритетности вопросов социальные направления городской повестки курирует непосредственно глава города», — пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что должность зама по соцполитике в мэрии Салехарда собирались ликвидировать еще в ноябре прошлого года. Тем не менее ставка оставалась формально вакантной, так как были основания полагать, что профильный заместитель губернатора ЯНАО Бучкова захочет продолжить работу в мэрии ямальской столицы после реорганизации окружного кабмина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за отсутствия подходящих кандидатов на пост заместителя главы столицы ЯНАО Салехарда по социальной политике должность останется свободной на неопределенный срок. Как сообщили инсайдеры URA.RU в политэлитах региона, скорее всего, мэр Алексей Титовский последует тренду губернатора Дмитрия Артюхова и поделит профильные полномочия между действующими чиновниками. «Глава города тему с назначением зама по соцполитике в настоящее время активно не двигает. За год, в течение которого ставка оставалась вакантной, администрация приспособилась к работе. Скорее всего, произойдет то же, что и в окружном правительстве — там вопросы соцблока губернатор Артюхов поделил между тремя своими замами», — рассказали собеседники агентства. По словам инсайдеров, должность зама по соцполитике в мэрии оставалась вакантной почти год. Место якобы держали на случай, если профильный замгубернатора Татьяна Бучкова изъявила бы желание продолжить работу на Ямале в знакомой для нее отрасли. В мэрии Салехарда воздержались от комментариев относительно того, будет ли сокращена одна из ставок заместителя главы. «В настоящий момент в администрации выстроена работа по организации деятельности социального блока. Ввиду приоритетности вопросов социальные направления городской повестки курирует непосредственно глава города», — пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что должность зама по соцполитике в мэрии Салехарда собирались ликвидировать еще в ноябре прошлого года. Тем не менее ставка оставалась формально вакантной, так как были основания полагать, что профильный заместитель губернатора ЯНАО Бучкова захочет продолжить работу в мэрии ямальской столицы после реорганизации окружного кабмина.