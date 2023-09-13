Губернатор ЯНАО Артюхов отправил в отставку сразу трех заместителей

В новый состав правительства не вошло три заместителя из прежней команды Артюхова Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В новый состав правительства ЯНАО не войдут заместители губернатора Татьяна Бучкова, Аркадий Бессонов и Александр Мажаров. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Кресел лишились сразу три замгубернатора: Татьяна Бучкова, курировавшая социальную сферу, Аркадий Бессонов, отвечавший за гражданскую защиту и куратор департамента внешних связей Александр Мажаров», — сообщил источник. Инсайдеры уверены, что на Ямале следуют общефедеральному тренду на омоложение власти.

В правительстве, добавил источник, ни для кого не стал сюрпризом уход Татьяны Бучковой, которая более 13 лет вела на Ямале весь соцблок. «Решение ожидаемое, и Бучкова к нему была готова. Восприняла спокойно, видимо вариант, который предложили ей власти, вполне ее устраивает», — говорит инсайдер.

По информации собеседника агентства, губернатор Дмитрий Артюхов может доверить Бучковой один из крупных федеральных проектов — международную выставку «Россия» в Москве — имиджевое соревнование между регионами. Без предложения скорее всего не останутся и другие уже бывшие заместители — Александр Мажаров и Аркадий Бессонов. Хотя последний и поговаривал о выходе на пенсию. Пока об их дальнейших планах неизвестно.

В пресс-службу правительства Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что об отставке Татьяны Бучковой слухи появились еще в начале года. Сначала ей прочили кресло сенатора Елены Зленко, но на днях его уже занял Владимир Пушкарев. А должность ответственной за соцблок Салехарда не устроила саму Бучкову. Также в марте источники говорили о том, что Аркадий Бессонов теряет политический вес.