Жительница нашла в тундре гриб-мутант
Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нашла в тундре двухэтажный гриб-мутант. Фотографией находки она поделилась в соцсети «ВКонтакте».
«Чудо природы», — написала Наталья Павлова в группе «Нетипичный Ноябрьск». На фото видно, как из одного гриба вырос еще один. Также жительница показала поляну с огромными грибами.
Ранее сообщалось, что жители ЯНАО нашли в тундре грибы-гиганты. Жители разных городов массово делились дикоросами в соцсетях.
Гриб-мутант
Поляна с огромными грибами
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