17 сентября 2023
16 сентября 2023

В тундре ЯНАО нашли двухэтажные грибы-мутанты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница нашла в тундре гриб-мутант Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нашла в тундре двухэтажный гриб-мутант. Фотографией находки она поделилась в соцсети «ВКонтакте».

«Чудо природы», — написала Наталья Павлова в группе «Нетипичный Ноябрьск». На фото видно, как из одного гриба вырос еще один. Также жительница показала поляну с огромными грибами.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО нашли в тундре грибы-гиганты. Жители разных городов массово делились дикоросами в соцсетях.

Гриб-мутант
Гриб-мутант
Поляна с огромными грибами
Поляна с огромными грибами

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нашла в тундре двухэтажный гриб-мутант. Фотографией находки она поделилась в соцсети «ВКонтакте». «Чудо природы», — написала Наталья Павлова в группе «Нетипичный Ноябрьск». На фото видно, как из одного гриба вырос еще один. Также жительница показала поляну с огромными грибами. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО нашли в тундре грибы-гиганты. Жители разных городов массово делились дикоросами в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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