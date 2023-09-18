ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

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Армия России нанесла удары по складам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ночью 18 сентября поразили склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские военные нанесли удар по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. К тому же был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Отмечается, что все цели поражены.

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Российские военные ночью 18 сентября поразили склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. К тому же был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Отмечается, что все цели поражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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