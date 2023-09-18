ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

Российские военные ночью 18 сентября поразили склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные нанесли удар по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. К тому же был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Отмечается, что все цели поражены.
Российские военные ночью 18 сентября поразили склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. К тому же был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Отмечается, что все цели поражены.