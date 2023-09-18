В Челябинске впервые в РФ собран железнодорожный кран с инновационным материалом. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, подъемный кран, подъемный крюк
На челябинском кране впервые в стране апробировали ряд новых решений Фото:

В Челябинске впервые в России собрали железнодорожный кран с инновационным материалом для устойчивости работы. Как URA.RU сообщил гендиректор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, конструкторы применили для балласта фибробетон.

«Балластные карманы залили фибробетоном. До нас в России так не делали. Часть используют руду или обычный бетон. Использованный нами материал с эластичностью на разрыв, скручивание, нагрузки придаст сбалансированную прочность конструкции», — рассказал URA.RU Кантор.

Фибробетон имеет увеличенный удельный вес, его снабдили инновационным синтетическим волокном. В итоге несущие конструкции стали более надежными: срок их службы составит не менее 25 лет.

Это не единственные новшества. Кран избавит рабочих от ручного труда при разворачивании опорной базы. Выносные опоры у аналогов состоят из механической части, что требует больших физических усилий и времени для расстановки крана. В челябинской разработке применили гидроцилиндры, управляемые двумя кнопками на пульте: одна открывает аутригеры, другая упирает их в землю.

Грузоподъемность конструкции составляет 25 тонн с опорами и 16 тонн без них. Управляется конструкция электромеханическими приводами через частотные преобразователи, что также сделано в стране впервые. Кран обеспечили видеокамерами кругового обзора и прибором безопасности ОГМ-240. В результате на 10-дюймовый монитор выводится весь объем информации. Прибор, отметил Кантор, сводит практически к нулю риск ошибки управления краном. Кран создан для предприятия ОПК.

Завод поставит кран предприятию ОПК
Завод поставит кран предприятию ОПК
Фото:
Грузоподъемность машины составляет 25 тонн с опорами
Грузоподъемность машины составляет 25 тонн с опорами
Фото:
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В Челябинске впервые в России собрали железнодорожный кран с инновационным материалом для устойчивости работы. Как URA.RU сообщил гендиректор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, конструкторы применили для балласта фибробетон. «Балластные карманы залили фибробетоном. До нас в России так не делали. Часть используют руду или обычный бетон. Использованный нами материал с эластичностью на разрыв, скручивание, нагрузки придаст сбалансированную прочность конструкции», — рассказал URA.RU Кантор. Фибробетон имеет увеличенный удельный вес, его снабдили инновационным синтетическим волокном. В итоге несущие конструкции стали более надежными: срок их службы составит не менее 25 лет. Это не единственные новшества. Кран избавит рабочих от ручного труда при разворачивании опорной базы. Выносные опоры у аналогов состоят из механической части, что требует больших физических усилий и времени для расстановки крана. В челябинской разработке применили гидроцилиндры, управляемые двумя кнопками на пульте: одна открывает аутригеры, другая упирает их в землю. Грузоподъемность конструкции составляет 25 тонн с опорами и 16 тонн без них. Управляется конструкция электромеханическими приводами через частотные преобразователи, что также сделано в стране впервые. Кран обеспечили видеокамерами кругового обзора и прибором безопасности ОГМ-240. В результате на 10-дюймовый монитор выводится весь объем информации. Прибор, отметил Кантор, сводит практически к нулю риск ошибки управления краном. Кран создан для предприятия ОПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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