В Челябинске впервые в России собрали железнодорожный кран с инновационным материалом для устойчивости работы. Как URA.RU сообщил гендиректор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, конструкторы применили для балласта фибробетон.
«Балластные карманы залили фибробетоном. До нас в России так не делали. Часть используют руду или обычный бетон. Использованный нами материал с эластичностью на разрыв, скручивание, нагрузки придаст сбалансированную прочность конструкции», — рассказал URA.RU Кантор.
Фибробетон имеет увеличенный удельный вес, его снабдили инновационным синтетическим волокном. В итоге несущие конструкции стали более надежными: срок их службы составит не менее 25 лет.
Это не единственные новшества. Кран избавит рабочих от ручного труда при разворачивании опорной базы. Выносные опоры у аналогов состоят из механической части, что требует больших физических усилий и времени для расстановки крана. В челябинской разработке применили гидроцилиндры, управляемые двумя кнопками на пульте: одна открывает аутригеры, другая упирает их в землю.
Грузоподъемность конструкции составляет 25 тонн с опорами и 16 тонн без них. Управляется конструкция электромеханическими приводами через частотные преобразователи, что также сделано в стране впервые. Кран обеспечили видеокамерами кругового обзора и прибором безопасности ОГМ-240. В результате на 10-дюймовый монитор выводится весь объем информации. Прибор, отметил Кантор, сводит практически к нулю риск ошибки управления краном. Кран создан для предприятия ОПК.
Завод поставит кран предприятию ОПК
Фото: пресс-служба завода «Челябкрансервис»
Грузоподъемность машины составляет 25 тонн с опорами
В Челябинске впервые в России собрали железнодорожный кран с инновационным материалом для устойчивости работы. Как URA.RU сообщил гендиректор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, конструкторы применили для балласта фибробетон. «Балластные карманы залили фибробетоном. До нас в России так не делали. Часть используют руду или обычный бетон. Использованный нами материал с эластичностью на разрыв, скручивание, нагрузки придаст сбалансированную прочность конструкции», — рассказал URA.RU Кантор. Фибробетон имеет увеличенный удельный вес, его снабдили инновационным синтетическим волокном. В итоге несущие конструкции стали более надежными: срок их службы составит не менее 25 лет. Это не единственные новшества. Кран избавит рабочих от ручного труда при разворачивании опорной базы. Выносные опоры у аналогов состоят из механической части, что требует больших физических усилий и времени для расстановки крана. В челябинской разработке применили гидроцилиндры, управляемые двумя кнопками на пульте: одна открывает аутригеры, другая упирает их в землю. Грузоподъемность конструкции составляет 25 тонн с опорами и 16 тонн без них. Управляется конструкция электромеханическими приводами через частотные преобразователи, что также сделано в стране впервые. Кран обеспечили видеокамерами кругового обзора и прибором безопасности ОГМ-240. В результате на 10-дюймовый монитор выводится весь объем информации. Прибор, отметил Кантор, сводит практически к нулю риск ошибки управления краном. Кран создан для предприятия ОПК.