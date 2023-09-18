Тюменский завод избавит российскую промышленность от старого оборудования

ПАО «Тюменские моторостроители» работает над инновационным двигателем для ТЭК

18 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Новый двигатель будет работать эффективнее и расходовать меньше топлива Фото: Георгий Бергал © URA.RU Завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт, который заменит устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF-2023 рассказал инженер-конструктор завода Вячеслав Камарцель. «Наш двигатель конструируется так, чтобы быть максимально экономным и при этом отдавать больше коэффициента полезного действия. Полностью наша разработка. При этом мы опирались на то, чтобы этот новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил Камарцель URA.RU. Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области создадут особый полигон для испытания отечественных разработок. Эта тема станет одной из ключевых на TNF-2023

Завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт, который заменит устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF-2023 рассказал инженер-конструктор завода Вячеслав Камарцель. «Наш двигатель конструируется так, чтобы быть максимально экономным и при этом отдавать больше коэффициента полезного действия. Полностью наша разработка. При этом мы опирались на то, чтобы этот новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил Камарцель URA.RU. Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области создадут особый полигон для испытания отечественных разработок. Эта тема станет одной из ключевых на TNF-2023