Тюменский завод избавит российскую промышленность от старого оборудования

ПАО «Тюменские моторостроители» работает над инновационным двигателем для ТЭК
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, двигатель самолета, турбина самолета
Новый двигатель будет работать эффективнее и расходовать меньше топлива Фото:

Завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт, который заменит устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF-2023 рассказал инженер-конструктор завода Вячеслав Камарцель.

«Наш двигатель конструируется так, чтобы быть максимально экономным и при этом отдавать больше коэффициента полезного действия. Полностью наша разработка. При этом мы опирались на то, чтобы этот новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил Камарцель URA.RU.

Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области создадут особый полигон для испытания отечественных разработок. Эта тема станет одной из ключевых на TNF-2023

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Завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт, который заменит устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК. Об этом в беседе с URA.RU в рамках промышленно-энергетического форума TNF-2023 рассказал инженер-конструктор завода Вячеслав Камарцель. «Наш двигатель конструируется так, чтобы быть максимально экономным и при этом отдавать больше коэффициента полезного действия. Полностью наша разработка. При этом мы опирались на то, чтобы этот новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил Камарцель URA.RU. Завод «Тюменские моторостроители» был основан в 1963 году, сейчас он входит в структуру «Газпром энергохолдинг». Основной задачей завода являются ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей судового типа. По словам представителей завода, новый двигатель будет использоваться на объектах «Газпрома» и других компаний России. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области создадут особый полигон для испытания отечественных разработок. Эта тема станет одной из ключевых на TNF-2023
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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