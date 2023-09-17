17 сентября 2023

Моргам пермского города срочно требуется перевозчик десятков трупов

В Чайковском объявили торги на оказание услуг по перевозке тел умерших
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приемный покой в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, каталка, защитный костюм, приемный покой, медики, санитары, врач, больница, фельдшер, доктор, коронавирус, противочумной костюм, лежачий больной, SARS-CoV-2, скорая помошь
Перевозчикам трупов необходимо работать в прорезиненных перчатках и спецодежде Фото:

В Пермском крае через электронные торги ищут подрядчика для оказания услуг по транспортировке десятков тел умерших из подразделения Краевого клинического фтизиопульмонологического центра в городе Чайковском. Трупы следует доставлять до местных патологоанатомических отделений. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 100 тысяч рублей.

«Оказание услуг по транспортировке тел умерших. Упаковка тела в чехол, предоставляемый исполнителем, погрузочно-выгрузочные работы, транспортирование тела с места его предъявления исполнителю до структурных подразделений ГБУЗ ПК „Патологоанатомическое бюро“, расположенных в городе Чайковском. Количество перевозок — 35 штук. Цена — 102 тысяч рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что бригада, участвующая в транспортировке тела умершего, должна быть оснащена спецодеждой, носилками, полиэтиленовыми мешками для упаковки покойных, а также перчатками. Спецтранспорт после каждой перевозки необходимо мыть и обрабатывать разрешенными к применению дезинфекционными средствами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми торги на оказание услуг по перевозке тел умерших объявила краевая клиническая больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае через электронные торги ищут подрядчика для оказания услуг по транспортировке десятков тел умерших из подразделения Краевого клинического фтизиопульмонологического центра в городе Чайковском. Трупы следует доставлять до местных патологоанатомических отделений. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 100 тысяч рублей. «Оказание услуг по транспортировке тел умерших. Упаковка тела в чехол, предоставляемый исполнителем, погрузочно-выгрузочные работы, транспортирование тела с места его предъявления исполнителю до структурных подразделений ГБУЗ ПК „Патологоанатомическое бюро“, расположенных в городе Чайковском. Количество перевозок — 35 штук. Цена — 102 тысяч рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что бригада, участвующая в транспортировке тела умершего, должна быть оснащена спецодеждой, носилками, полиэтиленовыми мешками для упаковки покойных, а также перчатками. Спецтранспорт после каждой перевозки необходимо мыть и обрабатывать разрешенными к применению дезинфекционными средствами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми торги на оказание услуг по перевозке тел умерших объявила краевая клиническая больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...