Моргам пермского города срочно требуется перевозчик десятков трупов

В Чайковском объявили торги на оказание услуг по перевозке тел умерших

18 сентября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Перевозчикам трупов необходимо работать в прорезиненных перчатках и спецодежде Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае через электронные торги ищут подрядчика для оказания услуг по транспортировке десятков тел умерших из подразделения Краевого клинического фтизиопульмонологического центра в городе Чайковском. Трупы следует доставлять до местных патологоанатомических отделений. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 100 тысяч рублей. «Оказание услуг по транспортировке тел умерших. Упаковка тела в чехол, предоставляемый исполнителем, погрузочно-выгрузочные работы, транспортирование тела с места его предъявления исполнителю до структурных подразделений ГБУЗ ПК „Патологоанатомическое бюро“, расположенных в городе Чайковском. Количество перевозок — 35 штук. Цена — 102 тысяч рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что бригада, участвующая в транспортировке тела умершего, должна быть оснащена спецодеждой, носилками, полиэтиленовыми мешками для упаковки покойных, а также перчатками. Спецтранспорт после каждой перевозки необходимо мыть и обрабатывать разрешенными к применению дезинфекционными средствами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми торги на оказание услуг по перевозке тел умерших объявила краевая клиническая больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае через электронные торги ищут подрядчика для оказания услуг по транспортировке десятков тел умерших из подразделения Краевого клинического фтизиопульмонологического центра в городе Чайковском. Трупы следует доставлять до местных патологоанатомических отделений. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 100 тысяч рублей. «Оказание услуг по транспортировке тел умерших. Упаковка тела в чехол, предоставляемый исполнителем, погрузочно-выгрузочные работы, транспортирование тела с места его предъявления исполнителю до структурных подразделений ГБУЗ ПК „Патологоанатомическое бюро“, расположенных в городе Чайковском. Количество перевозок — 35 штук. Цена — 102 тысяч рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что бригада, участвующая в транспортировке тела умершего, должна быть оснащена спецодеждой, носилками, полиэтиленовыми мешками для упаковки покойных, а также перчатками. Спецтранспорт после каждой перевозки необходимо мыть и обрабатывать разрешенными к применению дезинфекционными средствами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми торги на оказание услуг по перевозке тел умерших объявила краевая клиническая больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей.