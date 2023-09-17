В Тюменской области придумали новые штрафы для владельцев собак

В Тюменской области владельцев собак хотят штрафовать за агрессию их питомцев

18 сентября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

За агрессию собак к людям или другим животным наказывать будут владельца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области предложили штрафовать владельцев животных, чьи питомцы проявляют агрессию, а также материально наказывать граждан за выгул собак, если хозяин нетрезв. Эти и иные штрафы изложены в законопроекте, внесенном в облдуму прокурором региона Владиславом Московских. «Внести изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. В частности, накладывать штрафы в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным», — следует из внесенного в Тюменскую областную думу законопроекта. Такие же размеры штрафов предлагается установить и за другие нарушения. А именно: если мелкие породы собак выгуливаются без поводка, а крупные (от 40 см в холке) — без поводка и намордника;

если животное отпущено на самовыгул;

если потенциально опасные породы собак и крупных животных выгуливает ребенок младше 14 лет;

если один человек выгуливает более двух крупных собак;

если человек, выгуливающий животное, пьян или под воздействием токсических веществ. Если какое-либо из этих нарушений будет совершенно повторно, человека оштрафуют вновь, но уже на большую сумму. Как говорится в законопроекте, речь идет о 4000-5000 рублей.

В Тюменской области предложили штрафовать владельцев животных, чьи питомцы проявляют агрессию, а также материально наказывать граждан за выгул собак, если хозяин нетрезв. Эти и иные штрафы изложены в законопроекте, внесенном в облдуму прокурором региона Владиславом Московских. «Внести изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. В частности, накладывать штрафы в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным», — следует из внесенного в Тюменскую областную думу законопроекта. Такие же размеры штрафов предлагается установить и за другие нарушения. А именно: Если какое-либо из этих нарушений будет совершенно повторно, человека оштрафуют вновь, но уже на большую сумму. Как говорится в законопроекте, речь идет о 4000-5000 рублей.