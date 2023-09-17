17 сентября 2023

В Тюменской области придумали новые штрафы для владельцев собак

В Тюменской области владельцев собак хотят штрафовать за агрессию их питомцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., собака, бульдог
За агрессию собак к людям или другим животным наказывать будут владельца Фото:

В Тюменской области предложили штрафовать владельцев животных, чьи питомцы проявляют агрессию, а также материально наказывать граждан за выгул собак, если хозяин нетрезв. Эти и иные штрафы изложены в законопроекте, внесенном в облдуму прокурором региона Владиславом Московских.

«Внести изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. В частности, накладывать штрафы в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным», — следует из внесенного в Тюменскую областную думу законопроекта.

Такие же размеры штрафов предлагается установить и за другие нарушения. А именно:

  • если мелкие породы собак выгуливаются без поводка, а крупные (от 40 см в холке) — без поводка и намордника;
  • если животное отпущено на самовыгул;
  • если потенциально опасные породы собак и крупных животных выгуливает ребенок младше 14 лет;
  • если один человек выгуливает более двух крупных собак;
  • если человек, выгуливающий животное, пьян или под воздействием токсических веществ.

Если какое-либо из этих нарушений будет совершенно повторно, человека оштрафуют вновь, но уже на большую сумму. Как говорится в законопроекте, речь идет о 4000-5000 рублей.

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В Тюменской области предложили штрафовать владельцев животных, чьи питомцы проявляют агрессию, а также материально наказывать граждан за выгул собак, если хозяин нетрезв. Эти и иные штрафы изложены в законопроекте, внесенном в облдуму прокурором региона Владиславом Московских. «Внести изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. В частности, накладывать штрафы в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям и животным», — следует из внесенного в Тюменскую областную думу законопроекта. Такие же размеры штрафов предлагается установить и за другие нарушения. А именно: Если какое-либо из этих нарушений будет совершенно повторно, человека оштрафуют вновь, но уже на большую сумму. Как говорится в законопроекте, речь идет о 4000-5000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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