Военком Петербурга раскрыл наказание для уклонистов в период осеннего призыва

Военком Петербурга: граждане должны лично явиться в военкомат в осенний призыв

18 сентября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Единый реестр военнообязанных заработает в осенний призыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Граждане, которые не получили повестку на призыв, должны сами явиться в военкомат для сверки данных. Если человек не явится в течение 20 дней, то он не сможет покинуть Россию. Об этом заявил врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства, комментируя осенний призыв. «Призывники, не имеющие действующую отсрочку и не получившие повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязаны лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета», — заявил Марат Урмансов. Его слова передает портал «Фонтанка». Он напомнил, что в случае вручения электронной повестки граждане не смогут покидать Россию и водить автомобили. Такие ограничения вступят в силу только через 20 дней после появления письма в реестре военнообязанных. К тому же уклонисты не смогут регистрировать ИП и заключать кредитные договоры. Все эти ограничения начнут действовать в осенний призыв. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев заявлял, что все уклонисты должны пожизненно терять возможности занимать посты на госслужбе. Таким образом он предлагает наказать тех, кто игнорирует конституционный долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане, которые не получили повестку на призыв, должны сами явиться в военкомат для сверки данных. Если человек не явится в течение 20 дней, то он не сможет покинуть Россию. Об этом заявил врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства, комментируя осенний призыв. «Призывники, не имеющие действующую отсрочку и не получившие повестку военного комиссариата в период проведения призыва на военную службу, в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязаны лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета», — заявил Марат Урмансов. Его слова передает портал «Фонтанка». Он напомнил, что в случае вручения электронной повестки граждане не смогут покидать Россию и водить автомобили. Такие ограничения вступят в силу только через 20 дней после появления письма в реестре военнообязанных. К тому же уклонисты не смогут регистрировать ИП и заключать кредитные договоры. Все эти ограничения начнут действовать в осенний призыв. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев заявлял, что все уклонисты должны пожизненно терять возможности занимать посты на госслужбе. Таким образом он предлагает наказать тех, кто игнорирует конституционный долг.