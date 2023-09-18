В тюменских поликлиниках появились огромные очереди

Тюменцы вынуждены часами стоять в очередях, чтобы попасть на прием к врачам Фото: Размик Закарян © URA.RU

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в городских поликлиниках Тюмени появились огромные очереди из пациентов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я прикреплена к городской поликлинике №8, мой муж — к поликлинике №5. Недавно мы поочередно обращались за медицинской помощью. И там, и там пришлось посидеть в очередях к терапевтам. Людей очень много. В некоторых случаях пациенты ждут своей очереди на прием несколько часов. Очень много людей с признаками ОРВИ. Но для них созданы специальные фильтры, чтобы не заражать других», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что очереди в поликлиниках могут быть связаны с ростом заболеваемости ОРВИ. «В осенне-зимний период может отмечаться повышенная обращаемость в медицинские организации первичного звена в связи с сезонными подъемами заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также необходимо отметить, что наибольшая обращаемость пациентов отмечается по понедельникам и пятницам. Просим пациентов, планирующих посещение поликлиники, принимать этот факт во внимание», — сообщили там агентству.