В тюменских поликлиниках появились огромные очереди

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Екатеринбург, поликлиника, прием у врача, пациенты, больница, очередь в поликлинике
Тюменцы вынуждены часами стоять в очередях, чтобы попасть на прием к врачам Фото:

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в городских поликлиниках Тюмени появились огромные очереди из пациентов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я прикреплена к городской поликлинике №8, мой муж — к поликлинике №5. Недавно мы поочередно обращались за медицинской помощью. И там, и там пришлось посидеть в очередях к терапевтам. Людей очень много. В некоторых случаях пациенты ждут своей очереди на прием несколько часов. Очень много людей с признаками ОРВИ. Но для них созданы специальные фильтры, чтобы не заражать других», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что очереди в поликлиниках могут быть связаны с ростом заболеваемости ОРВИ. «В осенне-зимний период может отмечаться повышенная обращаемость в медицинские организации первичного звена в связи с сезонными подъемами заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также необходимо отметить, что наибольшая обращаемость пациентов отмечается по понедельникам и пятницам. Просим пациентов, планирующих посещение поликлиники, принимать этот факт во внимание», — сообщили там агентству.

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На фоне роста заболеваемости ОРВИ в городских поликлиниках Тюмени появились огромные очереди из пациентов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Я прикреплена к городской поликлинике №8, мой муж — к поликлинике №5. Недавно мы поочередно обращались за медицинской помощью. И там, и там пришлось посидеть в очередях к терапевтам. Людей очень много. В некоторых случаях пациенты ждут своей очереди на прием несколько часов. Очень много людей с признаками ОРВИ. Но для них созданы специальные фильтры, чтобы не заражать других», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что очереди в поликлиниках могут быть связаны с ростом заболеваемости ОРВИ. «В осенне-зимний период может отмечаться повышенная обращаемость в медицинские организации первичного звена в связи с сезонными подъемами заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также необходимо отметить, что наибольшая обращаемость пациентов отмечается по понедельникам и пятницам. Просим пациентов, планирующих посещение поликлиники, принимать этот факт во внимание», — сообщили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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