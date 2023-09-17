17 сентября 2023

В ХМАО назвали дату премьеры индийско-югорского фильма

Индийский фильм «Снежный цветок», который снимали в ХМАО, покажут осенью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера «Снежного цветка» состоится в конце октября Фото:

Премьера фильма «Снежный цветок» совместного производства Югры и Индии состоится в конце октября. Трейлер картины, которую в ХМАО снимал индийский режиссер, югорская делегация презентовала в Белоруссии. Об сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Трейлер „Снежного цветка“ презентовали в Минске. Мировая премьера намечена на конец октября», — рассказал инсайдер. Фильм режиссера Ганжендра Ахире рассказывает про индийскую пару, которая прилетела в Ханты-Мансийск на похороны сына. О съемках фильма кинематографист договорился с окружными властями на югорском фестивале «Дух огня».

Презентация фильма прошла в Минске на мероприятии, организатором которого стал «Дом Москвы». «ХМАО активно развивает культурно-гуманитарные связи с Беларусью. В частности, окружная телерадиокомпания „Югра“ занимается сейчас производством кино и предлагает белорусам поучаствовать в создании базы молодых актеров, которых в дальнейшем можно будет привлекать к совместным проектам», — отметили в пресс-службе «Дома Москвы» в Минске.

URA.RU попросило прокомментировать информацию в окружном департаменте культуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что продюсер и режиссер из Индии Алам Сарфараз выразил надежду снять индийский фильм в ХМАО. О своем желании кинематографист также рассказывал во время «Духа огня».

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Премьера фильма «Снежный цветок» совместного производства Югры и Индии состоится в конце октября. Трейлер картины, которую в ХМАО снимал индийский режиссер, югорская делегация презентовала в Белоруссии. Об сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Трейлер „Снежного цветка“ презентовали в Минске. Мировая премьера намечена на конец октября», — рассказал инсайдер. Фильм режиссера Ганжендра Ахире рассказывает про индийскую пару, которая прилетела в Ханты-Мансийск на похороны сына. О съемках фильма кинематографист договорился с окружными властями на югорском фестивале «Дух огня». Презентация фильма прошла в Минске на мероприятии, организатором которого стал «Дом Москвы». «ХМАО активно развивает культурно-гуманитарные связи с Беларусью. В частности, окружная телерадиокомпания „Югра“ занимается сейчас производством кино и предлагает белорусам поучаствовать в создании базы молодых актеров, которых в дальнейшем можно будет привлекать к совместным проектам», — отметили в пресс-службе «Дома Москвы» в Минске. URA.RU попросило прокомментировать информацию в окружном департаменте культуры. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что продюсер и режиссер из Индии Алам Сарфараз выразил надежду снять индийский фильм в ХМАО. О своем желании кинематографист также рассказывал во время «Духа огня».
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© Служба новостей «URA.RU»
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