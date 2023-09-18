В Тюмени на четверть выросли зарплаты

19 сентября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Больше всего зарплаты проиндексированы в логистической отрасли Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Такие данные передают аналитики «Авито Работа». «В 2023 году общее количество вакансий в Тюменской области выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Средние предлагаемые заработные платы стали на 25% выше и достигли отметки 60 845 рублей», — сообщает «Авито Работа». Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. Далее идет сегмент производства и сельского хозяйства. Динамика роста составила +22%. Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат — строительная отрасль. Здесь средние зарплатные предложения выросли на 14%.

В Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Такие данные передают аналитики «Авито Работа». «В 2023 году общее количество вакансий в Тюменской области выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Средние предлагаемые заработные платы стали на 25% выше и достигли отметки 60 845 рублей», — сообщает «Авито Работа». Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. Далее идет сегмент производства и сельского хозяйства. Динамика роста составила +22%. Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат — строительная отрасль. Здесь средние зарплатные предложения выросли на 14%.