18 сентября 2023

В Тюмени на четверть выросли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего зарплаты проиндексированы в логистической отрасли Фото:

В Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Такие данные передают аналитики «Авито Работа».

«В 2023 году общее количество вакансий в Тюменской области выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Средние предлагаемые заработные платы стали на 25% выше и достигли отметки 60 845 рублей», — сообщает «Авито Работа».

Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. Далее идет сегмент производства и сельского хозяйства. Динамика роста составила +22%. Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат — строительная отрасль. Здесь средние зарплатные предложения выросли на 14%.

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В Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы. Такие данные передают аналитики «Авито Работа». «В 2023 году общее количество вакансий в Тюменской области выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Средние предлагаемые заработные платы стали на 25% выше и достигли отметки 60 845 рублей», — сообщает «Авито Работа». Сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики. Там уровень по сравнению с прошлым годом поднялся на 26%. Далее идет сегмент производства и сельского хозяйства. Динамика роста составила +22%. Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат — строительная отрасль. Здесь средние зарплатные предложения выросли на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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