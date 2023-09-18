18 сентября 2023

В Тюменской области повысят зарплаты мэрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти хотя повысить оклады чиновников, после чего вырастут и их зарплаты Фото:

В Тюменской области хотят повысить оклады и, следовательно, зарплаты, мэрам городов и главам районных и сельских администраций. Соответствующий проект постановления разработал департамент финансов региона.

«К размерам должностных окладов глав администраций городов, районов и сельских поселений применить коэффициент 1,061, с округлением до рубля в сторону увеличения. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — следует из проекта постановления.

В настоящее время оклады мэров тюменских городов составляют суммы от 62 664 до 153 343 рублей, в зависимости от числа жителей муниципального образования. В районах разброс размера окладов установлен от 60 454 до 100 000 рублей, в сельских поселениях — от 18 450 до 34 666 рублей.

В случае применения коэффициента оклады глав администраций вырастут. Следом за этим повысятся и их окончательные зарплаты. Проект постановления прошел ряд экспертиз, однако официально документ еще не принят и не опубликован.

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В Тюменской области хотят повысить оклады и, следовательно, зарплаты, мэрам городов и главам районных и сельских администраций. Соответствующий проект постановления разработал департамент финансов региона. «К размерам должностных окладов глав администраций городов, районов и сельских поселений применить коэффициент 1,061, с округлением до рубля в сторону увеличения. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — следует из проекта постановления. В настоящее время оклады мэров тюменских городов составляют суммы от 62 664 до 153 343 рублей, в зависимости от числа жителей муниципального образования. В районах разброс размера окладов установлен от 60 454 до 100 000 рублей, в сельских поселениях — от 18 450 до 34 666 рублей. В случае применения коэффициента оклады глав администраций вырастут. Следом за этим повысятся и их окончательные зарплаты. Проект постановления прошел ряд экспертиз, однако официально документ еще не принят и не опубликован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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