В Тюменской области повысят зарплаты мэрам

19 сентября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Власти хотя повысить оклады чиновников, после чего вырастут и их зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области хотят повысить оклады и, следовательно, зарплаты, мэрам городов и главам районных и сельских администраций. Соответствующий проект постановления разработал департамент финансов региона. «К размерам должностных окладов глав администраций городов, районов и сельских поселений применить коэффициент 1,061, с округлением до рубля в сторону увеличения. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — следует из проекта постановления. В настоящее время оклады мэров тюменских городов составляют суммы от 62 664 до 153 343 рублей, в зависимости от числа жителей муниципального образования. В районах разброс размера окладов установлен от 60 454 до 100 000 рублей, в сельских поселениях — от 18 450 до 34 666 рублей. В случае применения коэффициента оклады глав администраций вырастут. Следом за этим повысятся и их окончательные зарплаты. Проект постановления прошел ряд экспертиз, однако официально документ еще не принят и не опубликован.

В Тюменской области хотят повысить оклады и, следовательно, зарплаты, мэрам городов и главам районных и сельских администраций. Соответствующий проект постановления разработал департамент финансов региона. «К размерам должностных окладов глав администраций городов, районов и сельских поселений применить коэффициент 1,061, с округлением до рубля в сторону увеличения. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — следует из проекта постановления. В настоящее время оклады мэров тюменских городов составляют суммы от 62 664 до 153 343 рублей, в зависимости от числа жителей муниципального образования. В районах разброс размера окладов установлен от 60 454 до 100 000 рублей, в сельских поселениях — от 18 450 до 34 666 рублей. В случае применения коэффициента оклады глав администраций вырастут. Следом за этим повысятся и их окончательные зарплаты. Проект постановления прошел ряд экспертиз, однако официально документ еще не принят и не опубликован.