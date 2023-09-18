Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку правительство города. Прежний состав будет действовать до формирования нового.
«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава», — следует из указа, который подписал Сергей Собянин. К тому же мэр Москвы освободил от должности руководителей органов исполнительной власти города. Документ опубликован на
В этот же день Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после выборов. Он отметил, что будет продолжать улучшать город и поддерживать благополучие его жителей, передает RT.
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