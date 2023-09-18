Пермяков зовут работать на заводе Tesla за зарплату в 4000 долларов

Заработную плату обещают выплачивать в долларах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу на заводе компании Tesla в Израиле. Там требуются сортировщики комплектующих, которым обещают платить зарплату в 4000 долларов США. В переводе на российские деньги это около 400 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Место работы — сортировщики на фабрике Tesla, город Тель-Авив. Обязанности — конвейерная сортировка комплектующих для автомобильных зарядных станций. Заработная плата — от 3500 до 4000 долларов в месяц. Опыт не требуется», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что для работы также не нужно знание иностранного языка. Обязательное условие — наличие загранпаспорта. Сотрудникам обещают предоставить субсидии на жилье, рабочую униформу, оплачиваемые обеды, а также доставку транспортом до места работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Перми и Пермского края предлагают работу на кондитерских фабриках в Израиле. Работодатель обещает платить сотрудникам от 2,5 до 3 тысяч долларов в месяц.