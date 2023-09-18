В Екатеринбурге дед мастурбировал около школы

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В Екатеринбурге ищут пожилого мужчину, который мастурбировал в кустах около школы Фото:

В Екатеринбурге заметили пожилого мужчину, который занимался мастурбацией около лицея №109 в Юго-Западном микрорайоне. Теперь его ищет полиция.

«Седой высокий мужчина, на вид 60—70 лет, с впалыми щеками, стоял в кустах около забора на территории начального корпуса школы, смотрел на детей и наяривал. Прохожий, увидев это непотребство, подошел к нему, напинал под зад и выгнал со школьного двора. Дед-онанист спокойно вышел из калитки и ушел», — рассказал один из обеспокоенных родителей порталу Е1.

В школе в курсе ситуации — записи с камер видеонаблюдения передали в полицию. Силовики уже инициировали проверку и пытаются установить личность мужчины.

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В Екатеринбурге заметили пожилого мужчину, который занимался мастурбацией около лицея №109 в Юго-Западном микрорайоне. Теперь его ищет полиция. «Седой высокий мужчина, на вид 60—70 лет, с впалыми щеками, стоял в кустах около забора на территории начального корпуса школы, смотрел на детей и наяривал. Прохожий, увидев это непотребство, подошел к нему, напинал под зад и выгнал со школьного двора. Дед-онанист спокойно вышел из калитки и ушел», — рассказал один из обеспокоенных родителей порталу Е1. В школе в курсе ситуации — записи с камер видеонаблюдения передали в полицию. Силовики уже инициировали проверку и пытаются установить личность мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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