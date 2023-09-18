Челябинца будут судить за кражу денег у европейцев

18 сентября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Челябинец украл у европейцев 60 тысяч евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска предстанет перед судом за украденные с банковских карт европейцев средства. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма выведенных денег составила 60 тысяч евро. «В Челябинске перед судом предстанет обвиняемый в хищении денежных средств у иностранцев посредством интернета. Общий ущерб превысил 60 тысяч евро», — отметила Волк. Предварительное расследование провели сотрудники следственного управления УМВД по Челябинску. По версии полицейских, в апреле 2014 года мужчине пришла идея учредить организацию по обработке платежей, которую он вместе со знакомыми зарегистрировал в одной из прибалтийских стран. Когда создавали партнерство по интернет-торговле товарами и услугами, совладельцы бизнеса о преступных замыслах компаньона не догадывались. При том, что расчетный счет открыли в другом государстве, фактическая деятельность велась в Челябинске. В октябре 2014 года обвиняемый узнал коды платежных карт, которые принадлежат четырем европейцам. Это позволило челябинцу перечислить деньги сначала на расчетный счет организации, а затем — и на российский для обналичивания. В сотрудничестве с европейскими коллегами челябинские полицейские пресекли противоправную деятельность. Судить фигуранта будут по статье за кражу в особо крупном размере. УК РФ за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного либо иного дохода сроком до пяти лет. Разбирать дело будет Центральный райсуд Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинска предстанет перед судом за украденные с банковских карт европейцев средства. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма выведенных денег составила 60 тысяч евро. «В Челябинске перед судом предстанет обвиняемый в хищении денежных средств у иностранцев посредством интернета. Общий ущерб превысил 60 тысяч евро», — отметила Волк. Предварительное расследование провели сотрудники следственного управления УМВД по Челябинску. По версии полицейских, в апреле 2014 года мужчине пришла идея учредить организацию по обработке платежей, которую он вместе со знакомыми зарегистрировал в одной из прибалтийских стран. Когда создавали партнерство по интернет-торговле товарами и услугами, совладельцы бизнеса о преступных замыслах компаньона не догадывались. При том, что расчетный счет открыли в другом государстве, фактическая деятельность велась в Челябинске. В октябре 2014 года обвиняемый узнал коды платежных карт, которые принадлежат четырем европейцам. Это позволило челябинцу перечислить деньги сначала на расчетный счет организации, а затем — и на российский для обналичивания. В сотрудничестве с европейскими коллегами челябинские полицейские пресекли противоправную деятельность. Судить фигуранта будут по статье за кражу в особо крупном размере. УК РФ за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного либо иного дохода сроком до пяти лет. Разбирать дело будет Центральный райсуд Челябинска.