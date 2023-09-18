Польша, Венгрия и Словакия жестко ответили на угрозы Украины

Венгрия, Польша и Словакия устроили бойкот координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Таким образом страны отреагировали на жалобы Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) по украинскому зерну.
«Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам», — передает польское агентство PAP. Тем самым три страны отреагировали на конфликт с украинским зерном.
Ранее Украина сообщала, что начала процесс подачи иска во ВТО. Страна недовольна тем, что Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго на поставки четырех видов масличных и зерновых культур с Украины, передает RT.
Венгрия, Польша и Словакия устроили бойкот координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Таким образом страны отреагировали на жалобы Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) по украинскому зерну. «Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам», — передает польское агентство PAP. Тем самым три страны отреагировали на конфликт с украинским зерном. Ранее Украина сообщала, что начала процесс подачи иска во ВТО. Страна недовольна тем, что Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго на поставки четырех видов масличных и зерновых культур с Украины, передает RT.