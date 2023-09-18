Польша, Венгрия и Словакия жестко ответили на угрозы Украины

Польша, Венгрия и Словакия устроили бойкот ЕК после угроз Киева
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, зерно, ячмень, колосья
Ранее три страны Евросоюза продлили зерновое эмбарго в отношении Украины Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Венгрия, Польша и Словакия устроили бойкот координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Таким образом страны отреагировали на жалобы Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) по украинскому зерну.

«Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам», — передает польское агентство PAP. Тем самым три страны отреагировали на конфликт с украинским зерном.

Ранее Украина сообщала, что начала процесс подачи иска во ВТО. Страна недовольна тем, что Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго на поставки четырех видов масличных и зерновых культур с Украины, передает RT.

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Венгрия, Польша и Словакия устроили бойкот координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Таким образом страны отреагировали на жалобы Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) по украинскому зерну. «Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам», — передает польское агентство PAP. Тем самым три страны отреагировали на конфликт с украинским зерном. Ранее Украина сообщала, что начала процесс подачи иска во ВТО. Страна недовольна тем, что Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго на поставки четырех видов масличных и зерновых культур с Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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